Cận cảnh đường Nguyễn Hoàng Tôn nối Vành đai 3 trước thời điểm mở rộng
Để giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Bắc, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) có Tờ trình gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn (đoạn từ trụ sở Quận ủy Tây Hồ cũ đến đường Vành đai 3) theo quy hoạch. Dự án phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.
Hiện trạng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn nối Vành đai 3 trước ngày mở rộng.
Theo Tờ trình này, Dự án được đề xuất trên cơ sở các quy hoạch chung, quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn được xác định là dự án nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp I. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 7.708.277 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.
Trong tổng mức đầu tư, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 5.084.706 triệu đồng; chi phí xây dựng và thiết bị khoảng 1.066.040 triệu đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác khoảng 159.906 triệu đồng; chi phí dự phòng và trượt giá khoảng 1.397.624 triệu đồng.
Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030, với hình thức đầu tư là đầu tư xây dựng mới. Điểm đầu tuyến khớp nối với đoạn đường đã xây dựng phía Bắc trụ sở Quận ủy Tây Hồ (nay là UBND phường Tây Hồ); điểm cuối khớp nối với nút giao đường Vành đai 3 thuộc phường Xuân Đỉnh.
Hiện tại vào các khung giờ cao điểm trong ngày, mật độ giao thông của tuyến đường này luôn đông đúc, quá tải.
Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn có tổng chiều dài khoảng 2,71 km, trong đó tuyến chính dài khoảng 2,46 km và tuyến nhánh dài khoảng 0,25 km. Tuyến đường đi qua địa bàn các phường Tây Hồ, Phú Thượng và Xuân Đỉnh (thành phố Hà Nội).
Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, với bề rộng mặt cắt từ 40m đến 64m tùy từng đoạn tuyến. Tuyến chính được chia thành các đoạn với quy mô mặt cắt, số làn xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông khu vực và liên khu vực.
Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, việc đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn mới, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối với các tuyến trục chính như Vành đai 2,5, Vành đai 3 và tuyến đường sắt đô thị số 2, được xác định là hết sức cần thiết và cấp bách, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Nam Thăng Long, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và chỉnh trang đô thị phía Bắc Thủ đô.
