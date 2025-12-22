Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiết kế bể bơi giữa ngôi nhà cho gia chủ thư giãn cùng thiên nhiên

22-12-2025 - 13:52 PM | Bất động sản

Trái tim của của công trình là sân trong xanh mát như một ốc đảo nhỏ nơi các không gian sinh hoạt cùng hướng về cây cối và ánh sáng tự nhiên.

Nép mình giữa ngôi làng nông thôn Hội An, công trình mở ra một không gian lưu trú nơi kiến trúc hòa nhịp cùng cánh đồng lúa và đời sống bản địa yên bình.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhiệt đới truyền thống, công trình khéo léo tạo nên những khoảng chuyển tiếp mềm mại, làm mờ ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời.

Giữa khu vườn, không gian sống lơ lửng được kết nối bằng cầu thang “chênh vênh”, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thi vị và đầy tương tác với thiên nhiên xung quanh.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng: Găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng: Găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản Nổi bật

Thủ tướng ra chỉ đạo mới về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD

Thủ tướng ra chỉ đạo mới về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD Nổi bật

BIM Group triển khai loạt dự án định hình tăng trưởng xanh, bền vững tại Quảng Ninh

BIM Group triển khai loạt dự án định hình tăng trưởng xanh, bền vững tại Quảng Ninh

13:30 , 22/12/2025
An Zen Residences - Xu hướng khai thác dòng tiền từ kinh doanh căn hộ

An Zen Residences - Xu hướng khai thác dòng tiền từ kinh doanh căn hộ

11:00 , 22/12/2025
TP Hồ Chí Minh: Chủ nhà cần điều chỉnh kỳ vọng giá thuê

TP Hồ Chí Minh: Chủ nhà cần điều chỉnh kỳ vọng giá thuê

10:36 , 22/12/2025
Loạt hạ tầng nghìn tỷ vành đai, cao tốc... đổ bộ, thị trường bất động sản khu vực phía Tây TP.HCM rục rịch theo

Loạt hạ tầng nghìn tỷ vành đai, cao tốc... đổ bộ, thị trường bất động sản khu vực phía Tây TP.HCM rục rịch theo

10:18 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên