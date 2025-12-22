Thiết kế bể bơi giữa ngôi nhà cho gia chủ thư giãn cùng thiên nhiên
Trái tim của của công trình là sân trong xanh mát như một ốc đảo nhỏ nơi các không gian sinh hoạt cùng hướng về cây cối và ánh sáng tự nhiên.
Nép mình giữa ngôi làng nông thôn Hội An, công trình mở ra một không gian lưu trú nơi kiến trúc hòa nhịp cùng cánh đồng lúa và đời sống bản địa yên bình.
Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhiệt đới truyền thống, công trình khéo léo tạo nên những khoảng chuyển tiếp mềm mại, làm mờ ranh giới giữa trong nhà và ngoài trời.
Giữa khu vườn, không gian sống lơ lửng được kết nối bằng cầu thang “chênh vênh”, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thi vị và đầy tương tác với thiên nhiên xung quanh.
Tiền phong