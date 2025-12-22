BIM Group triển khai loạt dự án định hình tăng trưởng xanh, bền vững tại Quảng Ninh

Quảng Ninh thu hút đầu tư thông qua cơ chế kích cầu đặc thù

Lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế, Quảng Ninh đã khép lại năm 2025 bằng những chỉ số kinh tế ấn tượng. Quy mô kinh tế của tỉnh ước đạt trên 368.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước khoảng 11,89%, giữ vị trí Top 1 cả nước. Theo đó, các chương trình xúc tiến đầu tư được triển khai theo hướng chủ động tiếp cận nhà đầu tư, hỗ trợ xử lý vướng mắc thủ tục pháp lý, thiết lập kênh kết nối giữa nhà đầu tư - quỹ đầu tư - chính quyền địa phương.

Trong số các doanh nghiệp đầu tư tại Quảng Ninh, tính đến trước năm 2025, tổng vốn đầu tư của BIM Group rót vào thị trường này ước đạt gần 75.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025 Tập đoàn đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án với tổng vốn hơn 25.300 tỷ đồng. Đặc biệt dự án Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà được triển khai tại xã Đầm Hà và xã Quảng Tân đã được phê duyệt triển khai thần tốc chỉ trong 6 tháng.

Nông nghiệp công nghệ cao hiện là một trong ba trụ cột chiến lược trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của BIM Group.

Ông Đoàn Quốc Huy - Chủ tịch, Tổng giám đốc BIM Group chia sẻ: "Từ những dự án đầu tiên thực hiện trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, đến quá trình phát triển các khu đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo, chúng tôi luôn xác định Quảng Ninh là địa bàn chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn".

Chiến lược đầu tư bền vững của BIM Group tại thị trường Quảng Ninh

Ngày 19/12/2025 thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức các dự án khởi công - khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, BIM Group đã long trọng tổ chức Lễ khởi công 03 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.

Tại Khu đô thị Halong Marina, BIM Group tổ chức khởi công 2 dự án gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3, và Dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ lưu trú Aria Bay. Theo đó, khu nhà ở xã hội Đa giác 3 với quy mô hơn 2.500 căn hộ được xem như một lời giải của BIM Group cho bài toán về phát triển hạ tầng xã hội, phục vụ trực tiếp nhu cầu an cư của lực lượng lao động địa phương.

Đối với Aria Bay, BIM Group định hướng phát triển trở thành dự án kiến trúc mang tính biểu tượng với chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế, góp phần định vị Bãi Cháy trở thành trung tâm du lịch - tài chính - thương mại mới, thu hút dân cư và du khách chất lượng cao.

BIM Group đang phát triển Bãi Cháy trở thành điểm đến thu hút du khách toàn cầu.

Song song với các dự án đô thị, BIM Group tổ chức Lễ khởi công cùng ngày là Trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghiệp kết hợp Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà, triển khai tại xã Đầm Hà và xã Quảng Tân. Với công suất 100MW, dự án sẽ cung cấp năng lượng tái tạo cho hoạt động nuôi trồng và lưới điện địa phương. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh, tiếp tục thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với năng lượng sạch của BIM Group.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: "UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao việc Tập đoàn BIM triển khai khởi công ba dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Đây là những dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, góp phần hoàn thiện không gian đô thị hiện đại, đồng bộ; Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động và cộng đồng dân cư; Thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ; Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng xanh. Tỉnh hoan nghênh tinh thần chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm của Tập đoàn BIM trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các dự án đủ điều kiện khởi công theo đúng quy định của pháp luật".

Triển lãm sắp đặt Bạch Đằng lần đầu tiên được đặt trong không gian đô thị ven biển Hạ Long.

Cũng trong ngày 19/12, BIM Land - Thành viên BIM Group đã tổ chức khai mạc Triển lãm sắp đặt điêu khắc lấy cảm hứng từ chiến thắng Bạch Đằng tại công viên cảnh quan ven vịnh Hạ Long, thuộc Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, Bãi Cháy. Sự kiện ghi dấu lần đầu tiên một tổ hợp tác phẩm quy mô lớn về chiến thắng Bạch Đằng được trưng bày dài hạn trong không gian đô thị ven biển, tạo nên không gian nghệ thuật cộng đồng, làm giàu trải nghiệm văn hóa cho cư dân và du khách.

Khu đô thị vịnh biển Halong Marina đang trở thành điểm đến văn hóa, nghỉ dưỡng tại trung tâm du lịch năng động bậc nhất Quảng Ninh.

Thông qua chuỗi dự án được triển khai đồng thời trong các lĩnh vực đô thị, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và văn hóa cộng đồng, BIM Group cho thấy cách tiếp cận phát triển bền vững bắt đầu từ chính cấu trúc đầu tư và phương thức vận hành dự án. Phát triển xanh, theo định hướng của BIM Group, không chỉ dừng ở việc sử dụng năng lượng sạch mà còn được thể hiện qua việc kiến tạo không gian sống hài hòa, bảo đảm an sinh xã hội và gia tăng giá trị văn hóa cho địa phương.

Với ba trụ cột gồm năng lượng tái tạo, bất động sản kiến tạo không gian sống và văn hóa, cùng nông nghiệp công nghệ cao, BIM Group đang từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn gắn với Quảng Ninh. Đây sẽ là nơi tăng trưởng kinh tế song hành cùng bảo vệ môi trường và phát triển con người, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước.