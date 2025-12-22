An Zen Residences - Xu hướng khai thác dòng tiền từ kinh doanh căn hộ

Sau sáp nhập, Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng phát triển và làn sóng dịch vụ - du lịch bùng nổ, tạo ra nhu cầu nguồn cung lưu trú chất lượng. Giữa bối cảnh đó, An Zen Residences - dự án căn hộ vừa túi tiền của Nam Long ADC - trở thành lựa chọn tối ưu: khai thác hiệu quả homestay và thuận lợi cho thuê dài hạn.

Xu hướng du lịch ngắn ngày và kinh doanh mô hình Homestay

"Thành phố công nghiệp biển" Hải Phòng đang trở thành điểm đến du lịch được ưa chuộng của nhiều du khách. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, tính chung 10 tháng năm 2025, thành phố ước tính đón 12,87 triệu lượt khách, tăng 27,06% so với cùng kỳ 2024.

Sự bùng nổ du lịch đã làm thay đổi thói quen lựa chọn lưu trú của du khách. Thay vì ở khách sạn truyền thống, nhiều nhóm khách – đặc biệt là gia đình nhỏ, nhóm bạn trẻ và khách công tác – chuyển sang tìm kiếm căn hộ homestay hoặc căn hộ dịch vụ để có không gian riêng tư, chi phí linh hoạt và tiện nghi đầy đủ như ở nhà.

An Zen Residences tọa lạc tại cửa ngõ Tây Nam thành phố, là lựa chọn phù hợp để khai thác mô hình homestay nhờ quỹ căn hộ 1–2 phòng ngủ đa dạng; không gian sống hiện đại chuẩn Nhật Bản với nội thất hoàn thiện; khả năng kết nối nhanh đến trung tâm và Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, cùng hệ thống tiện ích nội khu phong phú như vườn thiền Zen, Kids Garden, khu gym,…

Với thiết kế căn hộ hiện đại, diện tích linh hoạt cùng dịch vụ vận hành chuyên nghiệp, An Zen Residences đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh theo mô hình Homestay, mang lại khả năng khai thác linh hoạt và dòng tiền ổn định.

Làn sóng sáp nhập tỉnh thúc đẩy nhu cầu thuê dài hạn

Theo thống kê, sau tái cơ cấu hành chính, Hải Phòng sẽ tiếp nhận hơn 2.500 cán bộ, công chức, người lao động di chuyển đến làm việc. Lực lượng nhân sự này sẽ làm việc trực tiếp tại thành phố, kéo theo nhu cầu về chỗ ở, tiện ích sinh hoạt và môi trường sống ổn định tại Hải Phòng tăng đáng kể trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, làn sóng FDI tiếp tục chảy vào các khu công nghiệp như VSIP, Tràng Duệ, Deep C… thu hút hàng nghìn chuyên gia và kỹ sư nước ngoài đến làm việc dài hạn mỗi năm. Theo Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng (HPREA), nửa đầu năm nay, nguồn cung căn hộ mới tăng 12% so với cùng kỳ. Nhóm khách thuê này có yêu cầu cao về tiêu chuẩn sống, dịch vụ quản lý và kết nối giao thông thuận tiện.

Trong bối cảnh đó, An Zen Residences nổi lên như lựa chọn nổi bật nhờ vị trí nằm tại cửa ngõ Tây Nam thành phố, thuận lợi di chuyển đến các khu công nghiệp cũng như trung tâm hành chính – dịch vụ. Theo bản đồ kết nối, dự án chỉ cách VSIP Hải Phòng khoảng 15–20 phút di chuyển và dễ dàng tiếp cận khu hành chính mới phía Bắc sông Cấm thông qua các trục đường vành đai.

Tỷ lệ khách du lịch tăng mạnh và xu hướng thuê căn hộ ngày đang tạo dư địa lớn cho mô hình cho thuê căn hộ dài hạn tại Hải Phòng, đồng thời mở ra cơ hội dòng tiền ổn định cho những dự án có khả năng khai thác linh hoạt như An Zen Residences.

Với lợi thế vị trí cửa ngõ, thiết kế tối ưu cùng khả năng khai thác linh hoạt, An Zen Residences trở thành lựa chọn phù hợp để đầu tư homestay lẫn cho thuê dài hạn. Dòng khách du lịch tăng mạnh cùng nhu cầu lưu trú ổn định của chuyên gia, cán bộ đang tạo ra cơ hội sinh lời rõ rệt và bền vững cho những ai sở hữu căn hộ tại An Zen ngay hôm nay.

Từ ngày 28.11.2025, An Zen Residences áp dụng loạt ưu đãi mới: giảm trực tiếp lên đến 120 triệu đồng, chiết khấu thanh toán tới 5% và hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0%.

