Hà Nội: Mở bán nhà ở xã hội chỉ 10 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội Bamboo Garden đợt 1 tại ô đất CC-1 thuộc Khu đô thị mới lô N1+N3, khu đô thị Quốc Oai, xã Quốc Oai, TP Hà Nội.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O làm chủ đầu tư. Quy mô diện tích hơn 1 ha, gồm 2 khối công trình cao 9 tầng CT9A và CT9B; cung cấp khoảng 432 căn nhà ở xã hội.

Trong đợt 1, dự án mở bán 86 căn nhà ở xã hội cho thuê chuyển bán sau 5 năm, diện tích các căn từ 48,63 - 59,57 m2. Giá bán tạm tính là 9,96 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT và 2% kinh phí bảo trì. Như vậy, giá nhà ở xã hội tại dự án dao động từ 484 - 593 triệu đồng/căn.

Đối tượng được nộp hồ sơ là khách hàng đang ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội với chủ đầu tư tại Dự án Bamboo Garden.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/12/2025 đến 15/1/2026 (không bao gồm thứ bảy và chủ nhật) tại Ban Kinh doanh và Marketing - Công ty CP Tập đoàn C.E.O, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Mới đây, dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (tên thương mại: Tiên Dương Park City) đã được khởi công. Dự án do Công ty cổ phần Vihoce Tiên Dương làm chủ đầu tư. Đây là đại diện liên danh Tổng công ty Viglacera, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central.

Dự án có quy mô 45 ha, nằm trên trục Võ Nguyên Giáp, xã Phúc Thịnh, giáp với khu vực quy hoạch công viên Kim Quy hơn 100 ha. Nguồn cung có 3.530 căn hộ, gồm 3.103 căn nhà xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng.

Sau khi hoàn thành vào 2030, dự án sẽ giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 12.400 người.



