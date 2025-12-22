Phát Đạt đã giải ngân xong hơn 1.300 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán cổ phiếu

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt, MCK: PDR) đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành cổ phiếu.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán 14/6/2024, Phát Đạt đã phát hành hơn 134,32 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động được hơn 1.343 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, Phát Đạt đã dùng 125 tỷ đồng cho Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, hơn 925 tỷ đồng cho dự án Khu Dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cho 2 công ty con là Công ty CP Bất động sản đầu tư và phát triển Cao ốc Thiên Long và Công ty CP Bất động sản đầu tư và phát triển Cao ốc Hòa phú vay tổng cộng gần 293 tỷ đồng để "rót" vốn cho 2 dự án: Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (Chung cư Bình Dương Tower 1) và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Chung cư Bình Dương Tower 2).

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, Phát Đạt mới đây đã có thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 18 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2025), với tỷ lệ 1,84% tổng số lượng cổ phiều đang lưu hành.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ rường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế ESOP 2025.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 180 tỷ đồng. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 13h ngày 15/12/2025 đến 14h30 ngày 22/12/2025.

Theo phương án phát hành cổ phiếu ESOP công bố trước đó, mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự gắn bó, nỗ lực và đóng góp tích cực của người lao động trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2023-2024; đồng thời tạo động lực gắn kết làm việc hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao cho người lao động khi tham gia chương trình ESOP 2025.

Chương trình cũng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, nhiều kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 hoặc quý I/2026.

Ngoài ra, Phát Đạt đã công bố quyết định của HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên kết.

Theo đó, HĐQT Phát Đạt thông qua chủ trương hợp tác với đối tác khác để góp vón thành lập công ty liên kết của doanh nghiệp.

Tên công ty dự kiến thành lập là Công ty CP Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside có vốn điều lệ hơn 845,1 tỷ đồng. Tỷ lệ góp vốn của Phát Đạt là 35% vốn điều lệ của công ty liên kết, tương đương gần 296 tỷ đồng.

PDR cũng thông qua việc cử ông Trương Ngọc Dũng làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn gốp của doanh nghiệp tại Công ty Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside.

Ngược lại, HĐQT PDR thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp của doanh nghiệp trị giá gần 21,5 tỷ đồng, tương ứng 0,01% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (Thuận An 1) cho cá nhân khác.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Phát Đạt sẽ giảm sở hữu tại Thuận An 1 về 19,99% vốn. Do đó, Thuận An 1 không còn là công ty liên kết của Phát Đạt.



