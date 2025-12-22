Khánh thành Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao tiên phong tại Đặc khu Vân Đồn

Đây là một trong hơn 200 dự án, công trình tiêu biểu trên cả nước được tổ chức Lễ khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Đặc khu Vân Đồn cùng đông đảo các nhà thầu, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư, người dân địa phương và các cơ quan báo chí.

Tâm điểm nghỉ dưỡng mới của Đặc khu Vân Đồn

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp có quy mô lớn bậc nhất tại Vân Đồn hiện nay với tổng mức đầu tư lên đến hơn 5.600 tỷ đồng. Dự án gồm 5 tòa tháp khách sạn – căn hộ nghỉ dưỡng cao từ 28-34 tầng và 01 tòa Trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ cùng hệ thống dịch vụ tiện ích khép kín riêng biệt, từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng, rạp chiếu phim, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, bến du thuyền, bãi tắm tự nhiên....

Giai đoạn 1 của dự án sẽ đưa vào khai thác Tòa tháp A-B với gần 1.000 phòng lưu trú đạt chuẩn 5 sao. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, thương mại – dịch vụ, F&B,… cũng được hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành dự án theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống phòng trú được thiết kế theo phong cách Neo-classic sang trọng, kết hợp tinh tế giữa yếu tố thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm nghỉ dưỡng. Cơ cấu phòng lưu trú rất đa dạng, từ các loại phòng như Deluxe, Hollywood Deluxe, Family Suite, Grand Deluxe đến Sky Villa, President Suite có bể bơi riêng… giúp dự án có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Đặc biệt, nhờ vị trí đắc địa sở hữu hai mặt biển nên hầu hết các phòng lưu trú của dự án đều có view nhìn trực diện ra vịnh Bái Tử Long, mang đến cho du khách trải nghiệm "nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên biển đảo".

Ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Everland pháp biểu tại Lễ khánh thành Giai đoạn 1 Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Ảnh – Everland Group.

Dự án được quản lý vận hành bởi Centara Hotels & Resorts – thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế thuộc Central Group, với kinh nghiệm vận hành nhiều tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao tại Châu Á. Đây là yếu tố đảm bảo cho dự án được vận hành một cách bài bản, chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm của du khách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đình Vinh – Chủ tịch HĐQT Everland Group, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh:"Dự án không chỉ là một biểu tượng mới của du lịch Vân Đồn, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn, sự quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư đối với tương lai phát triển của Vân Đồn". Ông Vinh cũng khẳng định chủ đầu tư sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng địa phương trong mục tiêu phát triển du lịch, hài hòa lợi ích kinh tế – xã hội – môi trường, vì tương lai du lịch Vân Đồn xanh, sạch, đẹp, thân thiện và bền vững.

Cú "huých" phát triển hạ tầng du lịch địa phương

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 10 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 18,43 triệu lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ. Riêng lượng khách đến Vân Đồn trong kỳ ước đạt gần 2 triệu lượt, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Sự gia tăng mạnh về lượng khách du lịch đang tạo áp lực lớn cho hệ thống cơ sở lưu trú, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Việc Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đưa vào vận hành Giai đoạn 1 được coi là "đúng thời điểm", góp phần giảm áp lực về nguồn cung cho thị trường du lịch mùa cao điểm.

Ông Cao Tường Huy - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Đặc khu Vân Đồn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh – Everland Group.

Không chỉ là tâm điểm về cơ sở lưu trú, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn còn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho dòng khách MICE, khách đoàn và khách gia đình lưu trú, nghỉ dưỡng dài ngày nhờ hệ thống dịch vụ tiện ích hoàn chỉnh, qua đó góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận và phục vụ du khách của điểm đến Vân Đồn trong bức tranh tổng thể du lịch của cả nước và khu vực. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng chuỗi sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu bình quân của du khách tại địa phương.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Đặc khu Vân Đồn cho biết: "Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn khánh thành và đi vào hoạt động sẽ bổ sung nguồn cung phòng lưu trú chất lượng cao, hình thành các điểm nhấn dịch vụ – giải trí quy mô, góp phần thu hút dòng khách giá trị cao đến với Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long".

Việc vận hành một tổ hợp du lịch quy mô lớn cũng sẽ thúc đẩy các lĩnh vực như F&B, vận tải, thương mại, tour tuyến biển, dịch vụ sự kiện và sản phẩm bản địa. Điều này tạo sự lan tỏa chuỗi cung ứng trực tiếp: nhiều doanh nghiệp dịch vụ tham gia thị trường hơn, việc làm mới được tạo ra, các nhóm sản phẩm địa phương có thêm cơ hội tiếp cận du khách theo các tiêu chuẩn cao hơn. Do đó, các ngành dịch vụ liên quan như lưu trú, ẩm thực, thương mại, logistics và du lịch trải nghiệm tại Vân Đồn sẽ có thêm động lực phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển "Công trình chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" cho dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Ảnh – Everland Group.

Sự kiện khánh thành dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn vì vậy sẽ là dấu mốc phát triển mới của du lịch Vân Đồn nói riêng và du lịch tỉnh Quảng Ninh. Góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch và thu hút dòng khách chất lượng cao cho địa phương, từng bước khẳng định vị thế điểm đến mới của Vân Đồn và vịnh Bái Tử Long trên bản đồ nghỉ dưỡng phía Bắc và cả nước, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai./.