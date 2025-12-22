Chứng chỉ công trình xanh EDGE: Cú hích mới cho Sai Gon High Rise và The Aspira

Thị trường căn hộ phía Nam mới đây ghi nhận The Aspira – một dự án do Sai Gon High Rise phát triển vừa nhận được bảo chứng toàn cầu của IFC về công trình xanh chuẩn Edge.

Cú hích từ sự liên tục được ghi nhận quốc tế

Tại Diễn đàn Phát triển Bền vững ngành xây dựng Việt Nam (VSCF) diễn ra ngày 19/12 vừa qua, dự án căn hộ thông minh The Aspira chính thức được trao chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), ghi tên vào danh sách các dự án tiên phong theo chuẩn công trình xanh quốc tế.

EDGE là hệ thống chứng nhận công trình xanh do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới sáng lập, được đánh giá độc lập bởi SGS (tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới). Hệ thống này đang được áp dụng tại hơn 170 quốc gia, với các tiêu chí đánh giá rõ ràng, minh bạch, tập trung vào khả năng tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu xây dựng ngay từ giai đoạn thiết kế.

The Aspira nằm trong nhóm dự án căn hộ hiếm hoi tại Việt Nam – do Sai Gon High Rise phát triển, đã vượt qua các vòng đánh giá chặt chẽ theo chuẩn quốc tế từ khâu thiết kế để đạt chứng nhận vào thời điểm hiện tại. Theo đó, dự án phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về việc sử dụng tài nguyên, tối ưu vận hành và giảm tác động đến môi trường, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho cư dân trong suốt vòng đời công trình.

Ông Bùi Bá Nghiệp – Tổng giám đốc Sai Gon High Rise nhận được bảo chứng toàn cầu của IFC về công trình xanh chuẩn Edge (người ở giữa)

The Aspira đã chứng minh được hiệu quả kỹ thuật thông qua các con số "biết nói" ngay từ giai đoạn thiết kế. Nhờ ứng dụng thiết kế thông minh và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và thiết bị phù hợp, dự án cam kết mức tiết kiệm tài nguyên vượt trội so với các công trình tiêu chuẩn. Các tiêu chí cụ thể bao gồm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm thiểu carbon hàm chứa trong vật liệu xây dựng, trung bình cần giảm trên mức 20%, theo tiêu chí của EDGE. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là với thiết kế dự án The Aspira theo kết quả báo cáo đánh giá chi tiết từ tổ chức, lượng carbon hàm chứa giảm hơn 40% tại cả hai khối tháp A và tháp B cho căn hộ.

Trước đó, dự án The Aspira do Sai Gon High Rise phát triển cũng được xướng danh tại Dot Property Vietnam Awards 2025 với hạng mục giải thưởng "Best Innovative Condo Development Vietnam 2025" (Dự án căn hộ đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025). Việc liên tục được vinh danh tại các giải thưởng danh giá đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án sáng tạo và bền vững của Sai Gon High Rise, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển khác biệt, chuyên nghiệp của doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa phương châm "bất động sản thật – giá trị thật" của Saigon Highrise.

Hướng đến việc tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng cư dân

Các dự án căn hộ đạt chứng chỉ EDGE mang đến nhiều lợi ích cho cư dân. Dễ thấy nhất là lợi ích tài chính trực tiếp khi giảm thiểu lượng tài nguyên sử dụng cho cả hệ thống, từ đó mỗi cá nhân cũng được hưởng lợi. Mặt khác, giá trị vô hình còn đến từ sức khỏe và môi trường sống, không gian được tối ưu hóa, với điều kiện sống hướng xanh nhiều hơn, tiết kiệm tối ưu năng lượng điện, nước, thông gió tự nhiên và cách nhiệt.

Chứng nhận Edge của dự án The Aspira

Sự kết hợp các tiêu chuẩn xanh này là bổ sung quan trọng và đáng kể đối với dự án căn hộ thông minh, nằm trong định hướng phát triển TOD (mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng) đang được đẩy mạnh. Tọa lạc nằm tại lõi đô thị TOD 18,8ha tại trung tâm TP.HCM, The Aspira sở hữu vị trí thuận lợi khi sát tuyến Metro số 1 mở rộng, kết nối trực tiếp hai ga metro S12 - S13 cũng như được hưởng lợi từ hạ tầng đường Vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ.

The Aspira vượt qua các vòng đánh giá chặt chẽ theo chuẩn quốc tế để đạt chứng chỉ công trình xanh Edge

Việc The Aspira đạt chuẩn EDGE không chỉ là sự ghi nhận về mặt danh hiệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực phát triển dự án theo tiêu chuẩn quốc tế của nhà phát triển dự án Sai Gon High Rise. Đơn vị phát triển dự án Sai Gon High Rise có định hướng nhất quán trong việc kiến tạo các không gian sống hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ theo xu hướng phát triển đô thị TOD.

Đại diện Sai Gon High Rise khẳng định kiên định với kim chỉ nam "Bất động sản thật - Giá trị thật" mà đơn vị đang xây dựng và theo đuổi. Mỗi dự án là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. "Bất động sản thật" là những sản phẩm khách hàng có thể tận mắt kiểm chứng, từ tiến độ thi công minh bạch, chất lượng vật liệu chọn lọc, đến năng lực vận hành bền bỉ. "Giá trị thật" là những lợi ích lâu dài, cùng sự phát triển đồng bộ của đô thị trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh do Saigon Highrise phát triển theo chuẩn sống năng lượng xanh bền vững chuẩn quốc tế, mang lại sự an tâm và đời sống thăng hoa cho khách hàng cũng như góp phần tao dựng cộng đồng nhân văn.

"Việc The Aspira đạt chứng chỉ EDGE là niềm tự hào lớn lao của toàn thể đội ngũ Sai Gon High Rise. Đây không chỉ là thành tựu của một dự án mà còn khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc kiến tạo các công trình xanh, nâng tầm chất lượng và trải nghiệm sống đồng thời lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường nhằm mang đến sự phát triển bền vững cho cộng đồng cư dân. Trong thời gian tới, Sai Gon High Rise sẽ nhân rộng mô hình công trình xanh ra toàn bộ chuỗi dự án tương lai, nhằm kiến tạo một hệ sinh thái bất động sản không chỉ hiện đại mà còn nhân văn và bền vững.", Ông Bùi Bá Nghiệp – Tổng giám đốc Sai Gon High Rise chia sẻ.