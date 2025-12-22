Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

DKRA Vega được vinh danh tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025

22-12-2025

DKRA Vega được vinh danh tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025

Lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025 đã diễn ra tại Park Hyatt Bangkok (Thái Lan), ngày 11/12/2025. Quy tụ các thương hiệu bất động sản uy tín và có tầm ảnh hưởng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Giải thưởng do Dot Property Group – đơn vị thuộc Lifull Connect (Tây Ban Nha) tổ chức, với quy trình đánh giá độc lập, dựa trên kết quả kinh doanh, quy mô doanh nghiệp và khảo sát thị trường. Hội đồng xét duyệt gồm các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực.

Tại sự kiện quốc tế danh giá này, DKRA Vega đã vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Đơn Vị Phân Phối Bất Động Sản Xuất Sắc Đông Nam Á 2025" (Southeast Asia’s Agency Excellence 2025).

Đây là một trong những hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của hệ thống Dot Property Awards, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp sở hữu năng lực triển khai vượt trội, hệ thống vận hành chuẩn hóa và đóng góp tích cực cho sự phát triển minh bạch, bền vững của thị trường bất động sản khu vực.

Khoảnh khắc DKRA Vega được xướng tên trên sân khấu không chỉ là niềm tự hào, mà còn là dấu mốc khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên bản đồ phân phối bất động sản Đông Nam Á, nơi hội tụ những thương hiệu có năng lực cạnh tranh và uy tín thực chất.

Dấu mốc khẳng định vị thế thương hiệu được kiến tạo từ tầm nhìn dài hạn và nội lực bền vững

Giải thưởng "Đơn Vị Phân Phối Bất Động Sản Xuất Sắc Đông Nam Á 2025" không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời khẳng định về tầm vóc, bản lĩnh và sức mạnh nội lực của DKRA Vega trên hành trình nâng tầm thương hiệu, kiến tạo giá trị khác biệt và đóng góp tích cực cho sự phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam và khu vực.

DKRA Vega được vinh danh tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Bảo Khuê – CEO DKRA Vega, phát biểu tại sự kiện DOT Property Southeast Asia Awards 2025

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Bảo Khuê – Tổng Giám đốc DKRA Vega cho biết: "Giải thưởng là sự ghi nhận cho một hành trình phát triển lâu dài và định hướng bền vững mà DKRA Vega kiên định theo đuổi. Đây không chỉ là niềm vinh dự của doanh nghiệp, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, năng lực con người và đóng góp tích cực hơn nữa cho thị trường bất động sản."

Trong nhiều năm qua, DKRA Vega đã đồng hành và triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn cùng các Chủ đầu tư uy tín, từng bước khẳng định năng lực trên thị trường bằng chiến lược tiếp thị – phân phối chuyên nghiệp, hệ thống vận hành được chuẩn hóa và năng lực triển khai nhất quán trên toàn hệ thống. Chính nền tảng này đã góp phần tạo dựng uy tín thương hiệu bền vững và sự tin tưởng dài hạn từ thị trường.

Giá trị bền vững được kiến tạo từ nội lực tập thể

Đằng sau mỗi giải thưởng danh giá là sự cống hiến bền bỉ của một tập thể lớn mạnh. DKRA Vega trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến chủ đầu tư, đối tác phân phối, các đơn vị truyền thông và đặc biệt là đội ngũ nhân sự DKRA Vega – những con người không ngừng nỗ lực vượt giới hạn mỗi ngày để kiến tạo nên thành công chung.

Việc DKRA Vega liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế uy tín là minh chứng rõ nét cho năng lực tối ưu hóa toàn diện các giải pháp dịch vụ khách hàng, được xây dựng trên nền tảng am hiểu sâu sắc thị trường, đặc thù từng khu vực và nhu cầu thực của khách hàng. Từ tư duy tư vấn minh bạch, quy trình triển khai chuẩn hóa đến chất lượng đồng hành xuyên suốt sau bán hàng, DKRA Vega luôn đặt trải nghiệm và lợi ích dài hạn của khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

DKRA Vega được vinh danh tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025 - Ảnh 2.

Ban Lãnh Đạo DKRA Vega vinh dự đón nhận giải thưởng Southeast Asia's Agency Excellence 2025 tại DOT Property Southeast Asia Awards 2025

Thông qua vai trò tiếp thị và phân phối kết nối thị trường với những sản phẩm thật, giá trị thật, pháp lý chuẩn chỉnh, DKRA Vega không chỉ giúp khách hàng đưa ra quyết định đầu tư và an cư đúng đắn, mà còn góp phần định hướng chuẩn mực hành nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ phân phối và kiến tạo niềm tin bền vững cho thị trường. Chính sự nhất quán trong cách tiếp cận, cùng năng lực triển khai phù hợp từng phân khúc và từng khu vực, đã giúp DKRA Vega từng bước xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam và khu vực.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

dự án

