Ecopark, Nam Long, Vinhomes, Prodezi.... đồng loạt ra hàng, thị trường phía Tây Tp.HCM bùng nổ giao dịch

"Nhiều cánh én làm nên mùa xuân"...

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu Savills Tp.HCM khẳng định, cơ hội cho thị trường bất động sản Long An (Tây Ninh) rất rõ ràng. Ở một nơi được khai phá cùng lúc bởi nhiều chủ đầu tư sẽ trợ lực cho thị trường đó phát triển đi lên. "Một cánh én khó làm nên mùa xuân nhưng nhiều cánh én sẽ làm nên mùa xuân...", chuyên gia Savills nhấn mạnh.

Thực tế, suốt thời gian qua, Long An trở thành nơi "đất lành chim đậu" với loạt dự án bất động sản, đa dạng phân khúc từ đất nền, căn hộ đến nhà phố - biệt thự - villa trong các khu đô thị quy mô lớn. Sự góp mặt của Vingroup, Ecopark, Nam Long, Bimgroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, Prodezi....không chỉ là sự kì vọng, đó là cơ hội đã được nhìn nhận rất rõ ở một thị trường tiềm năng trong trung – dài hạn.

Đáng nói, giao dịch tích cực ở một số dự án thể hiện niềm tin và dòng tiền đầu tư đang nghiêng hẳn về khu vực này.

Ngay sau khi Vingroup khởi công dự án KĐT Vinhomes Green City quy mô gần 200ha tại Hậu Nghĩa (Đức Hoà) vào cuối tháng 3/2025, nhiều chuyên gia trong ngành đã đưa ra nhận định, đây sẽ là sự kiện đánh dấu bước chuyển mới cho thị trường phía Tây Tp.HCM. Đúng như dự báo, đến tháng 6/2025, hơn 2.000 sản phẩm biệt thự, liền kề tại dự án này đã có chủ. Khách mua từ các nơi, bao gồm cả phía Bắc đổ về, thậm chí chen kín để booking.

Mới đây, Khu đô thị Vinhomes Cần Giuộc (hay còn gọi là Vinhomes Phước Vĩnh Tây) quy mô 1.090ha đang triển khai mặt bằng chuẩn bị cho lễ khởi công trước 2/9, cũng là sự kiện được nhà đầu tư quan tâm. Dự án này do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư, quy mô 1.090ha với tổng mức đầu tư khoảng 90.000 tỉ đồng. Một dự án KĐT khác của Vingroup là khu đô thị mới Tân Mỹ diện tích 930ha, tổng mức đầu tư gần 74.500 tỷ đồng cũng sắp bung thị trường khu vực này.

Góp mặt nguồn cung cho thị trường phía Tây Tp.HCM từ khá lâu phải kể đến Nam Long. Doanh nghiệp này sở hữu quỹ đất hơn 680ha trải dài khắp vùng kinh tế trọng điểm nhưng có đến 355ha tại thị trường Long An với KĐT Waterpoint đã hiện hữu– dự án quy mô lớn nhất của doanh nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

Sau nhiều phân khu mở bán thành công, mới đây, Nam Long tiếp tục giới thiệu phân khu cao cấp nhất The Pearl với hơn 200 sản phẩm, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình tham gia phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang của đơn vị này. Ghi nhận cho thấy, sức cầu ở phân khu này khá tích cực. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đang rục rịch khu cao tầng trong KĐT Waterpoint quy mô gần 700 căn hộ, sẽ ra mắt thị trường trong quý 3/2025.

Sự hiện diện cùng lúc của các doanh nghiệp địa ốc với dự án quy mô đã mở ra cơ hội cho thị trường bất động sản Long An (Tây Ninh). Ảnh minh hoạ

Một ông lớn phía Bắc là Ecopark cũng không thể bỏ qua tiềm năng của thị trường Long An. Đầu năm 2025, doanh nghiệp này ra mắt dự án Eco Retreat quy mô hơn 200ha tại Bến Lức gây chú ý. Hơn 7.7000 sản phẩm bao gồm nhà phố, biệt thự, căn hộ, shophouse tung ra thị trường theo từng giai đoạn góp vào nguồn cung của thị trường phía Tây và thay đổi diện mạo đô thị khu vực. Trong đó, dòng sản phẩm nhà phố liền kề với giá từ 4-6 tỉ đồng/căn – mức giá vốn đã tuyệt chủng tại thị trường liền thổ Tp.HCM đã thôi thúc hoạt động mua bán tại đây diễn ra sôi động. Nhà đầu tư khắp nơi tìm kiếm cơ hội với lượng quan tâm booking khá tốt.

Cũng là một trong số những "cánh én tạo mùa xuân" phải kể đến Prodezi Long An với dự án La Homes quy mô hơn 100ha. Sau các đợt giới thiệu ra thị trường, dự án KĐT này nhận được sự quan tâm tích cực từ người mua. Sắp tới, ngoài dòng sản phẩm liền kề, shophouse thì chu đầu tư sẽ tung ra thị trường phân khúc căn hộ với mức giá cạnh tranh.

Ngoài nguồn cung nhà phố, biệt thự chiếm chủ đạo tại thị trường phía Tây Tp.HCM thì phân khúc đất nền, căn hộ cũng không "lỡ nhịp" cơ hội trong bối cảnh sức cầu đang gia tăng tại khu vực.

Một số chủ đầu tư như Hai Thành, Tập đoàn Solia, CASA Holdings... tranh thủ thời điểm này đưa nguồn cung ra thị trường và nhận được sự quan tâm khá tích cực. Phải kể đến dự án đất nền Solia quy mô hơn 20ha với gần 1.000 nền đất sổ đỏ. Hay, dự án The 826EC quy mô hơn 15ha của chủ đầu tư Hai Thành đang hấp thụ khá tốt ở các nền đất thổ cư, giá từ 35 triệu đồng/m2. Trong khi đó, ở phân khúc căn hộ, Thắng Lợi Group chuẩn bị đưa ra thị trường dự án chung cư The Win City với quy mô 6.000 căn hộ.

Có thể thấy, khi nhiều doanh nghiệp bất động sản cùng lúc bung hàng tạo nên sự hồ hởi cho thị trường phía Tây. Đáng nói, sự quan tâm của nhà đầu tư phía Bắc với các sản phẩm bất động sản khu đô thị ngày càng rõ nét, khẳng định cho vị thế cũng như niềm tin của nhà đầu tư với thị trường khu vực.

Phía sau những đổi thay của bất động sản Long An

Ngoài động thái đổ bộ từ các ông lớn thì các động lực phát triển kinh tế, hạ tầng, làn sóng giãn dân và sáp nhập tỉnh thành đang hỗ trợ tích cực cho bức tranh thị trường bất động sản phía Tây Tp.HCM.

Theo phân tích của các chuyên gia, các tỉnh thành sau khi sáp nhập sẽ có quy mô về diện tích, dân số tương đối lớn. Quy mô kinh tế và nguồn lực ngân sách dồi dào, cho phép thuận lợi hơn trong phát triển các dự án hạ tầng, tiện ích trên địa bàn. Từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị, tác động trực tiếp đến nhu cầu nhà ở và mặt bằng giá bất động sản.

Phân tích cơ hội về trung – dài hạn của bất động sản Long An, bà Cao Thị Thanh Hương chỉ ra 4 điểm mà nơi đây có thể cạnh tranh "sòng phẳng" với các khu vực khác, trong đó có Tp.HCM.

Thứ nhất, quỹ đất Long An dồi dào ở và mặt bằng giá còn thấp. Nếu Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai chi phí phát triển dự án đắt đỏ khiến giá thành tăng cao thì những khu đất có vị trí kết nối tốt tại Long An giá cả vẫn khá tốt, do chi phí đầu tư thấp. Điều này đã tạo nên sự cạnh tranh cũng như dư địa phát triển cho thị trường bất động sản khu vực này.

Thứ hai, cơ sở hạ tầng đang đầu tư mạnh mẽ. Các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến sẽ thông xe toàn tuyến đầu năm 2026 sẽ tạo nên cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản phía Tây Tp.HCM. Cùng với đó, mở rộng cao tốc Tp.HCM – Trung Lương; cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ; thúc đầu tư vành đai 3, vành đai 4 Tp.HCM... tất cả tạo nên xu hướng đón đầu ở cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà. "Các chủ đầu tư nhận diện sớm tiềm năng từ hạ tầng khiến hoạt động tích trữ quỹ đất đã và đang diễn ra rất mạnh mẽ tại thị trường Long An", chuyên gia Savills nhấn mạnh.

Thứ ba, sự đổ bộ của doanh nghiệp tạo nên tiềm lực lâu dài cho thị trường bất động sản. Theo bà Hương, khi các chủ đầu tư cùng lúc đổ dòng tiền vào thị trường Long An, cộng hưởng với sự phát triển hạ tầng thì sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở gia tăng. Khi nguồn cầu tăng thì giá bất động sản sẽ tăng theo quy luật cung – cầu.

Chưa kể, khi các chủ đầu tư cùng tham gia thị trường thì cơ sở hạ tầng sẽ được đầu tư nhanh hơn, bộ mặt đô thị phát triển tốt hơn, từ đó thu hút được nhiều người mua hơn. Họ tin tưởng rằng, với sự đổ bộ của các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, quy mô dự án lớn thì về lâu dài thị trường nơi đó sẽ phát triền bền vững. "Tôi cho rằng, xét về trung – dài hạn, thị trường Long An vẫn rất tiềm năng", chuyên gia Savills khẳng định.

Dòng tiền người mua đang nghiêng về khu vực còn tiềm năng phát triển.

Khi được hỏi, khi nhiều doanh nghiệp cùng lúc đổ bộ vào thị trường Long An có gây ra thách thức gì?, bà Cao Thị Thanh Hương cho rằng, rõ ràng sự cạnh tranh ở các phân khúc sẽ gay gắt hơn. Khi có quá nhiều đơn vị tham gia thị trường, nếu chính sách bán hàng không thật sự cẩn thận và tiềm lực chủ đầu tư không đủ mạnh sẽ dễ bị đuối sức.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này cho rằng, để hạn chế tình trạng đô thị không có người ở, nhu cầu đầu tư "chạy trước" nhu cầu ở thì vấn đề này không còn nằm ở phía chủ đầu tư mà đó là sự đồng hành từ chính quyền địa phương.

Cũng từng nhận định về tiềm năng của thị trường bất động sản phía Tây nói chung, Long An nói riêng, ông Đinh Minh Tuấn- Giám đốc Batdongsan.com.vn khẳng định, Long An sẽ là điểm đến mới của dòng tiền đầu tư trong thời gian tới. Với lợi thế hạ tầng ở giai đoạn đầu đầu tư, giá còn mềm, bất động sản Long An sẽ đón làn sóng giãn dân rất mạnh mẽ trong tương lai.

Vị này cho rằng, việc sở hữu một căn nhà liền thổ đầy đủ tiện ích tại Tp.HCM tương đối xa tầm với khi giá trung tâm ngày càng tăng cao. Long An trở thành lựa chọn hiếm hoi đáp ứng nhu cầu sở hữu bất động sản thấp tầng với mức giá hợp lý.

Chưa kể, với mật độ dân cư trung tâm Tp.HCM đang quá tải với >30,000km2/người, xu hướng giãn dân là tất yếu. Người dân sẵn sàng dịch chuyển đến những nơi trong lành, hạ tầng kết nối tốt và giá bất động sản phù hợp. Long An đáp ứng tiêu chí này.

"Xu hướng mở rộng không gian đô thị ra khu ven Tp.HCM sẽ còn tiếp diễn. Đây cũng chính là cơ hội để thị trường bất động phát triển ăn theo, nhất là các khu đô thị được quy hoạch tiện ích bài bản, đang ở giai đoạn đầu đầu tư hạ tầng, dư địa tăng trưởng còn lớn...", ông Tuấn nhấn mạnh.