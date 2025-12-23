SetiaBecamex chính thức công bố dự án The GLAMOUR giai đoạn 2

Dấu ấn mới của không gian sống Tân cổ điển tại EcoLakes Mỹ Phước

Ngày 21/12/2025, tại khu đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước (Phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh), Công ty Cổ phần SetiaBecamex đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Dự án The GLAMOUR – Giai đoạn 2, chính thức ra mắt thị trường sản phẩm nhà ở mang phong cách Tân cổ điển, lần đầu tiên được triển khai tại EcoLakes Mỹ Phước.

Khách hàng check in khi tham dự sự kiện sáng 21/12/2025

Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo đối tác, khách hàng và giới truyền thông, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Chủ đầu tư SetiaBecamex, đồng thời mở ra chương mới cho định hướng kiến tạo không gian sống bền vững, giàu giá trị nhân văn và chuẩn mực quốc tế.

Tầm nhìn quốc tế – Cam kết phát triển bền vững

Phát biểu tại sự kiện, Ông Sherman Kam Hock Leong – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex chia sẻ: Việt Nam là quốc gia đầu tiên được Tập đoàn SP Setia (Malaysia) lựa chọn để mở rộng tầm nhìn phát triển quốc tế từ năm 2007, trước nhiều thị trường lớn trên thế giới. Điều này thể hiện niềm tin vào năng lượng, khát vọng và tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Từ nền tảng đó, Tập đoàn SP Setia đã liên doanh cùng Tập đoàn Becamex (Việt Nam) để kiến tạo khu đô thị EcoLakes Mỹ Phước, một dự án tiên phong cho mô hình phát triển sinh thái bền vững. Dự án đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng bất động sản uy tín trong khu vực và trên thế giới như: Dự án Bất động sản tốt nhất Việt Nam – Hạng 5 sao (Asia – Pacific Property Awards 2010), Giải xuất sắc phân hạng "Quy hoạch tổng thể tốt nhất" (FIABCI Prix d’Excellence Awards 2010), Giải dự án nhà ở thân thiện với môi trường tốt nhất dành cho dự án The GLAMOUR (Vietnam Property Awards 2024) cùng nhiều giải thưởng khác.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SetiaBecamex phát biểu tại sự kiện Công bố dự án The GLAMOUR – Giai đoạn 2

Tiếp nối định hướng phát triển đó, The GLAMOUR không chỉ được phát triển như một dự án nhà ở, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống, nơi kiến trúc, thiên nhiên và con người cùng hòa quyện, dựa trên triết lý Live – Learn – Work – Play, đề cao yếu tố bền vững, thiết kế nhân văn, cộng đồng gắn kết và giá trị sống lâu dài cho các thế hệ.

Kiến trúc Tân cổ điển tinh tế, quy hoạch đồng bộ

The GLAMOUR – Giai đoạn 2 có tổng diện tích 9,48 ha, bao gồm 343 căn nhà phố, biệt thự và shophouse, với thiết kế nhà một trệt hai lầu và shophouse một trệt ba lầu. Các sản phẩm được phát triển theo phong cách Tân cổ điển sang trọng, tinh tế, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa tối ưu công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng hiện đại.

Phối cảnh biệt thự tại dự án The GLAMOUR

Bên cạnh kiến trúc nổi bật, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống tiện ích nội khu. Điểm nhấn là công viên chủ đề Forest Park quy mô 2,84 ha, cùng các tiện ích như hồ bơi, phòng gym – yoga view hồ, trung tâm thể dục thể thao, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em. Đặc biệt, khu shophouse thương mại được quy hoạch bài bản, hứa hẹn trở thành tâm điểm giao thương sôi động, kết nối cư dân với các thương hiệu trong và ngoài nước.

Vị trí chiến lược – Kết nối đa chiều

Sở hữu vị trí thuận lợi, The GLAMOUR dễ dàng kết nối đến Quốc lộ 13, Vành đai 4, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, tạo điều kiện thuận tiện trong việc di chuyển đến trung tâm TP. Hồ Chí Minh, sân bay quốc tế Long Thành và các khu vực kinh tế trọng điểm.

Đồng thời, dự án còn được bao quanh bởi hệ thống tiện ích hiện hữu như các trường đại học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, khu ẩm thực EcoLakes Walk và tuyến metro tại Thành phố mới Bình Dương trong tương lai.

Tiếp nối thành công – Khẳng định sức hút thị trường

Trước đó, Giai đoạn 1 của The GLAMOUR đã ghi nhận kết quả tích cực từ thị trường, với 100% sản phẩm được khách hàng lựa chọn chỉ trong chưa đầy một tuần ra mắt. Kết quả này cho thấy sức hấp thụ nhanh của dự án, phản ánh sự quan tâm rõ nét của thị trường đối với những sản phẩm được quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Khách hàng tham dự sự kiện sáng 21/12/2025

Với The GLAMOUR – Giai đoạn 2, SetiaBecamex kỳ vọng tiếp tục kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, nơi các gia đình an cư, kết nối và cùng nhau xây dựng giá trị sống lâu dài.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SetiaBecamex

Địa chỉ: Khu nhà văn phòng, đường R11-1, EcoLakes Mỹ Phước, Khu phố 6, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.ecolakes.vn

Hotline: 0907 57 22 55