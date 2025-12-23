Một ngân hàng quốc tế mở gói tài chính ưu đãi cho khách mua Hồng Hạc City

Mới đây, liên danh chủ đầu tư quốc tế Phú Mỹ Hưng - Nomura Real Estate Vietnam chính thức hợp tác cùng Ngân hàng Standard Chartered triển khai gói hỗ trợ tài chính ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua bất động sản tại Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc. Sự kiện tư vấn tài chính chuyên sâu đã diễn ra vào ngày 20/12 mở ra cơ hội giúp người mua tiếp cận các giải pháp vay vốn bài bản, minh bạch và giảm rủi ro lãi suất trong dài hạn.

Gói vay đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng

Theo công bố, Standard Chartered đưa ra gói tài chính với nhiều điều kiện cạnh tranh so với mặt bằng chung thị trường hiện nay. Cụ thể, khách hàng có thể vay tối đa 75% giá trị tài sản đảm bảo, thời hạn vay lên đến 25 năm. Đáng chú ý, không chỉ áp dụng ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% cho đến thời điểm nhận nhà, dự kiến vào tháng 6/2027, trong vòng 12 tháng sau khi bàn giao, chủ đầu tư tiếp tục tài trợ một phần lãi suất ở mức 3%/năm cho khoản vay tối đa lên đến 75% giá trị hợp đồng mua bán (không bao gồm kinh phí bảo trì). Điều này đồng nghĩa với việc người mua chỉ cần thanh toán phần lãi suất còn lại sau khi đã được hỗ trợ, giúp giảm áp lực tài chính đáng kể trong giai đoạn đầu an cư hoặc khai thác cho thuê.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói cố định do Standard Chartered cung cấp. Gói cố định 2 năm áp dụng lãi suất 6,9% cho năm đầu và 7,3% cho năm thứ hai. Trong khi đó, gói cố định 3 năm giữ mức 6,9% cho năm đầu, 7,3% cho năm thứ hai và 7,4% cho năm thứ ba. Thời gian cố định được tính từ ngày giải ngân đợt đầu tiên.

Sự kiện tư vấn tài chính "Khai mở tiềm năng – Đầu tư bền vững" sáng ngày 20/12 tại Hồng Hạc City đã thu hút khoảng 200 khách tham dự.

Điểm đáng lưu ý là với cơ chế hỗ trợ 3% lãi suất từ chủ đầu tư trong 12 tháng sau khi nhận nhà, người mua hoàn toàn có thể tính toán chi phí vốn thực tế. Cụ thể, với gói lãi suất cố định 3 năm, thì trong 12 tháng kể từ khi bàn giao nhà, khoản lãi suất mà khách trả lần lượt là 4,3% và 4,4% - Các mức được đánh giá là khá thấp trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, việc kiểm soát chi phí vốn ngay từ đầu được xem là yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư, đặc biệt với các sản phẩm bất động sản đô thị có chu kỳ nắm giữ dài, gói vay được thiết kế theo tiến độ giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn chưa phát sinh nhu cầu ở hoặc khai thác.

Hồng Hạc City sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh tại thị trường Bắc Ninh

Hồng Hạc City có quy mô gần 198ha, là khu đô thị đầu tiên của Phú Mỹ Hưng ở thị trường phía Bắc. Đồng chủ đầu tư phát triển dự án với Phú Mỹ Hưng là Nomura Real Estate Vietnam.

Bên cạnh yếu tố tài chính và pháp lý, Hồng Hạc City còn ghi điểm nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, được nghiên cứu kỹ lưỡng về thiết kế và quy hoạch tổng thể. Mỗi phân kỳ đều mang dấu ấn kiến trúc riêng, nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa trong tổng thể khu đô thị.

Tiêu biểu là Zone F1-1 thuộc phân khu Hồng Phát được phát triển theo phong cách bán cổ điển hiện đại, tạo hình ảnh một "khu phố châu Âu" bề thế giữa lòng Kinh Bắc. Tiêu chuẩn bàn giao được đánh giá cao, hướng đến nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và giá trị tích lũy dài hạn.

Hiện tại toàn bộ sản phẩm nhà phố, biệt thự tại Hồng Hạc City đang mở bán đều đã có sổ hồng từng căn.

Nền tảng bảo chứng từ hợp tác quốc tế

Việc Phú Mỹ Hưng - chủ đầu tư có hơn 32 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị kiểu mẫu, cùng Nomura Real Estate (Nhật Bản) bắt tay với Standard Chartered đã tạo nên một "tam giác bảo chứng" về uy tín chủ đầu tư, chất lượng dự án và năng lực tài chính. Theo giới chuyên gia, việc một ngân hàng quốc tế như Standard Chartered đồng hành triển khai gói vay riêng cho một dự án không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính đơn thuần. Đây còn là sự xác nhận về tính khả thi, mức độ minh bạch pháp lý cũng như tiềm năng giá trị của bất động sản Hồng Hạc City trong dài hạn.

Đại diện Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam trong nghi thức công bố đồng chủ đầu tư dự án khu đô thị Hồng Hạc.

Các gói lãi suất được thiết kế có tính cạnh tranh hơn so với mặt bằng chung thị trường, giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và giảm gánh nặng tài chính cho người mua ở. Đồng thời các gói vay cũng phản ánh niềm tin của tổ chức tài chính vào khả năng thanh khoản và sức hấp dẫn của dự án.

Trong bối cảnh thị trường đang dịch chuyển từ "đầu cơ ngắn hạn" sang "đầu tư bền vững", sự kết hợp giữa nền tảng pháp lý vững chắc, chủ đầu tư uy tín và giải pháp tài chính tối ưu đang giúp Hồng Hạc City trở thành điểm sáng đáng chú ý trong giai đoạn cuối năm.