Người trẻ dẫn dắt làn sóng mua căn hộ tại Đông TP.HCM

Tiêu biểu, mới đây dự án The Aspira chính thức mở bán đợt đầu vào ngày 21/12 và ghi nhận hơn 55% giao dịch đến từ nhóm khách hàng trẻ. Con số này không chỉ phản ánh sức hút của dự án, mà còn cho thấy xu hướng trẻ hóa rõ nét trong độ tuổi sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn.

Đông TP.HCM trở thành lựa chọn an cư của thế hệ trẻ

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, có tới 93% người đã kết hôn và có con cho biết họ đặt mục tiêu sở hữu nhà ở trong vòng 5 năm tới. Trong khi đó, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng ghi nhận, từ năm 2019 đến nay, nhóm khách hàng trong độ tuổi 25-35 đã chiếm hơn 40% tổng lượng giao dịch, thậm chí tại một số dự án, tỷ lệ này lên tới 70%, cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước.

Nghịch lý ở chỗ, theo báo cáo của CBRE trong Quý 3 năm nay, giá căn hộ sơ cấp tại các quận cũ đã phổ biến ở mức 100-120 triệu/m2. Với nhóm người mua trẻ tuổi đời còn thấp, tích lũy hạn chế mặt bằng giá này không thể với tới. Điều đó đã thúc đẩy người trẻ tìm về khu vực Đông TP.HCM (Dĩ An cũ), nơi giá còn "mềm" nhưng hạ tầng giao thông, metro và quy hoạch TOD đang được xúc tiến mạnh mẽ.

Một minh chứng điển hình là dự án căn hộ The Aspira tại Đông TP.HCM. Ngày 21/12 vừa qua, dự án chính thức mở bán đợt đầu tiên và ghi nhận khoảng 500 lượt khách tham dự, cùng hàng trăm căn hộ được giao dịch thành công. Điều đáng nói, trong 85% giỏ hàng đã chốt, lượng khách hàng trẻ chiếm tỷ lệ rất cao.

Khách hàng trẻ chiếm tỷ lệ cao tại sự kiện ra mắt tòa tháp Moonara, minh chứng sức hút của The Aspira - chuẩn sống mới cho thế hệ an cư năng động TP.HCM.

Theo ông Kiệt Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh Dự án The Aspira chia sẻ: có tới 55% khách hàng giao dịch thuộc nhóm 25-35 tuổi. Trong đó, nhóm khách hàng sắp kết hôn hoặc đã có 1-2 con nhỏ chiếm áp đảo. Đáng chú ý, dự án còn ghi nhận nhiều khách hàng rất trẻ, trong độ tuổi 25-27, chủ yếu lựa chọn các căn studio hoặc 1 phòng ngủ để ở thực. Khác với nhóm khách hàng lớn tuổi thiên về đầu tư, đa số khách hàng trẻ tại The Aspira mua nhà với mục đích an cư lâu dài.

Giá tốt nhất thị trường, thanh toán cực giãn và lợi thế TOD tạo cú nổ an cư

Lý giải sức hút của The Aspira đối với nhóm khách hàng trẻ, ông Kiệt cho rằng yếu tố đầu tiên nằm ở mặt bằng giá. Hiện sau sáp nhập, giá khu Đông TP.HCM (Dĩ An cũ) đã tăng lên 45-60 triệu/m2. Do đó, việc chào bán mức giá chỉ 37,9 triệu/m2 khiến dự án thuộc top tốt nhất thị trường, chỉ bằng 1/3 các quận cũ, mở ra cơ hội an cư cho người mua trẻ.

Song song với giá bán là các chính sách thanh toán được thiết kế sát với năng lực tài chính của nhóm khách trẻ tuổi. Nổi bật là chính sách chỉ thanh toán 6,8 triệu/tháng cho tới khi nhận nhà. Trên thực tế, phần lớn người trẻ trước khi mua nhà đều đang thuê trọ. Khi chi phí hàng tháng để sở hữu căn hộ tương đương, thậm chí thấp hơn chi phí thuê nhà, bài toán tài chính này nhanh chóng tạo được sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, người mua còn có thể lựa chọn các gói hỗ trợ tín dụng với vốn ban đầu chỉ cần 20%, ân hạn gốc lên tới 6 năm và hỗ trợ lãi suất trong 30 tháng. Đơn cử căn 1 phòng ngủ có giá khoảng 1,5 tỷ đồng, người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 300 triệu đồng vốn ban đầu, mức tích lũy được đánh giá là phù hợp với người đi làm từ 2-3 năm.

Một lợi thế khác khiến The Aspira được giới trẻ đánh giá cao do có vị trí trong lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình quy mô 18,8 ha vừa được quy hoạch. Dự án nằm giữa hai trạm S12 và S13 của tuyến Metro số 1, cho phép cư dân tiếp cận hệ thống giao thông công cộng trong bán kính đi bộ. Với lối sống năng động, sẵn sàng thích ứng với xu hướng di chuyển bằng metro để làm việc, học tập và giải trí, đây được xem là "điểm cộng" lớn đối với nhóm khách hàng trẻ.

The Aspira còn tạo bất ngờ khi được đầu tư chất lượng bàn giao vượt tầm phân khúc khi tích hợp hơn 38 tiện ích. Dự án sử dụng các thương hiệu hoàn thiện quen thuộc trong phân khúc cao cấp như Hafele, Yale, gỗ An Cường, gạch Royal,... Đây cũng là một trong số ít dự án tại khu Đông TP.HCM tích hợp giải pháp Smart Home - Smart Building và được quản lý vận hành bởi CBRE.

The Aspira - căn hộ thông minh lõi đô thị TOD 18,8 ha sở hữu tiến độ thi công thần tốc, đã xây 21/30 tầng vào giữa tháng 12/2025.

Trong khi đó, anh Hưng Nguyên, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội lựa chọn mua hai căn tại dự án với kỳ vọng vừa cho thuê, vừa đón đầu biên độ tăng giá. Theo anh, vốn ban đầu chỉ 20% trong suốt 6 năm là khoản "hời" cực lớn vì đây là thời gian đủ dài để thiết lập mặt bằng giá mới. Đặc biệt, khu Đông TP.HCM vừa mới sáp nhập và giá còn "mềm" nên tỷ lệ tăng giá sẽ tiệm cận tới các quận cũ trong chu kỳ 5 năm tiếp theo, vừa đúng khoảng thời gian hỗ trợ tài chính của The Aspira.

"Chưa kể dù mới mở bán song dự án đã được Tổng thầu Decofi xây 21/30 tầng, hoàn thiện pháp lý, dự kiến Quý 2/2027 đã nhận nhà trong khi ưu đãi còn kéo dài tới hết năm 2031. Nhờ khoảng 4,5 năm chưa phải trả gốc, tôi có thể tận dụng dòng tiền cho thuê để trả lãi ngân hàng và tiếp tục tích lũy cho các đợt thanh toán tiếp theo, qua đó giảm suất vốn đầu tư, nhân tỷ lệ sinh lời", anh phân tích.