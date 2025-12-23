Chuyện gì đang xảy ra với Shark Hưng?

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin liên quan đến Shark Hưng chủ yếu xoay quanh hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại một địa điểm gắn biển HYRA.

Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng hay doanh nghiệp liên quan, các đồn đoán vẫn nhanh chóng lan rộng, tạo hiệu ứng tiêu cực và tác động trực tiếp đến diễn biến cổ phiếu CRE.

Theo tìm hiểu, HYRA Holdings là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI), nơi ông Phạm Thanh Hưng đang giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, mối liên hệ này nhanh chóng bị suy diễn theo nhiều hướng trên mạng xã hội, nhất là khi có quá nhiều lùm xùm liên quan đến các “cá mập” trước đó như Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình), Shark Thuỷ (Nguyễn Ngọc Thủy), Shark Tam.

Trước những đồn đoán, sáng ngày 23/12, ông Phạm Thanh Hưng đã đăng tải thông báo trên trang cá nhân, chính thức phản hồi các thông tin đang lan truyền. Trong chia sẻ, ông Hưng khẳng định: Những thông tin thiếu kiểm chứng này đang bị suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau. Mong mọi người tiếp cận thông tin một cách thấu đáo và từ các nguồn phát ngôn chính thống.

Ông nhấn mạnh các hoạt động đầu tư khởi nghiệp được nhắc đến là hoạt động cá nhân, không có bất kỳ mối liên hệ nào về pháp lý, tài chính hay vận hành với Cen Land, nơi ông hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Theo Shark Hưng, việc lên tiếng sớm nhằm làm rõ ranh giới thông tin, tránh gây hiểu nhầm trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, đặc biệt với cổ đông và nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu CRE.

Ông Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 tại Hà Nội, hiện là Phó Chủ tịch Cen Land, đồng thời là gương mặt quen thuộc với công chúng qua chương trình “Thương vụ bạc tỷ – Shark Tank Việt Nam”. Ông đang nắm giữ hơn 15 triệu cổ phiếu CRE.

Trong giao dịch ngày 22/12, cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) – doanh nghiệp có ông Phạm Thanh Hưng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT giảm 6,52% và có thời điểm rơi xuống mức giá sàn. Khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 1,7 triệu cổ phiếu, cao gấp hơn 5 lần so với các phiên trước đó. Tính từ đầu tháng 12/2025, thị giá CRE đã giảm hơn 14%.

Thông tin trên website của Công ty Hyra Tek (Hyra Network) từng cho biết, công ty này đang xây dựng Hạ tầng AI phi tập trung đầu tiên trên thế giới. Từ công ty khởi nghiệp với 7 thành viên, sau 3 năm, doanh nghiệp này phát triển thành công mô hình TrainAI2Earn, cho phép kết nối và tận dụng hiệu quả sức mạnh tính toán của khách hàng triệu thiết bị trên khắp thế giới. Hyra Tek cho biết thành tích này đã giúp công ty nhanh chóng hiện diện tại 200 quốc gia với hơn 2 triệu thiết bị kết nối, đồng thời đạt doanh thu ổn định 100.000 USD/tháng. Hyra Network là dự án hạ tầng AI phi tập trung thuộc hệ sinh thái Hyra Holdings - tập đoàn được thành lập vào năm 2021, trụ sở chính tại Việt Nam, hoạt động trên khắp Đông Nam Á, Trung Đông và Hoa Kỳ. Hyra Holdings cho biết, đến hết năm 2024, hệ sinh thái của tập đoàn đã đạt 1 triệu người dùng toàn cầu. Trong đó Hyra AI vượt mốc 2 triệu thiết bị kết nối tại 205 quốc gia, tổng compute power đạt 360,000 TFLOPS. Công ty cũng công bố khởi công Hyra Zone – Trung tâm dữ liệu AI trị giá 30 triệu USD. Công ty cũng mở văn phòng tại Singapore, Dubai, Mỹ. Hồi tháng 5, trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, Hyra Holdings công bố ông Nguyễn Thanh Hưng (còn gọi là Shark Hưng) trở thành thành viên HĐQT độc lập của công ty. Bên cạnh là ông Trần Nam Chung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên HĐQT. Giai đoạn 2026-2030, Hyra Holdings cho biết đặt mục tiêu phát triển 9 sản phẩm công nghệ chiến lược, mở rộng tới hơn 30 thị trường quốc tế. Đồng thời Hyra Network có kế hoạch IPO năm 2030 - 2035 với mục tiêu vốn hoá thị trường tỷ đô.





