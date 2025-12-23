Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đà Nẵng định giá khu đất hơn 20 năm trước, từng liên quan sai phạm đất công

23-12-2025 - 11:46 AM | Bất động sản

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng thuê tư vấn xác định giá đất 158 Nguyễn Chí Thanh, thửa đất từng bị Kiểm toán Nhà nước kết luận có sai phạm

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa thông báo thuê đơn vị tư vấn để xác định giá thửa đất 158 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu.

Thửa đất này có diện tích 167,6 m², thời điểm cần xác định giá đất là tháng 4-2003. Gói thầu có giá trị hơn 27 triệu đồng, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Thửa đất 158 Nguyễn Chí Thanh là một trong những tài sản được nêu trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Đà Nẵng giai đoạn 2011–2017, trong đó xác định có sai phạm.

Đà Nẵng xác định giá đất 158 Nguyễn Chí Thanh liên quan sai phạm công - Ảnh 1.

Thửa đất 158 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu

Cụ thể, Công ty CP Vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh Nhà Đà Nẵng đã chuyển nhượng thửa đất này cho tư nhân, tạo điều kiện cho việc chuyển tài sản nhà nước thành tài sản thuộc sở hữu công ty cổ phần, sau đó tiếp tục chuyển nhượng hoặc góp vốn kinh doanh để thu lợi.

Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng tổ chức thanh tra, làm rõ và xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị có thời hạn lâu dài cho doanh nghiệp không đúng quy định.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cũng thông báo thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất đối với dự án Tổ hợp căn hộ thương mại, dịch vụ và khách sạn Alphanam Luxury tại phường An Hải, thời điểm tháng 3-2009.

Gói thầu này có giá trị hơn 166 triệu đồng. Đây là một trong 15 dự án được nêu tại kết luận thanh tra năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, thuộc nhóm dự án vướng mắc kéo dài, vừa được Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính còn thất thu, miễn giảm vào ngân sách nhà nước.

Theo B.Vân

Người Lao động

