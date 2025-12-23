Hiện trạng 2 khu 'đất vàng' TPHCM chuyển sang làm công viên

“Tôi rất vui mừng và đánh giá cao việc chủ đầu tư đã dành gần 60% mặt bằng cho cây xanh, không gian mở và di sản văn hóa. Hạn chế xây cao tầng, chủ đầu tư Ngọc Viễn Đông đề xuất ý tưởng táo bạo là tạo ra không gian tiện ích xanh ngầm đa tầng, tích hợp dịch vụ, thương mại, giải trí, ẩm thực và kinh tế đêm. Cách tổ chức này giúp tầm nhìn hướng ra sông tuyệt đối thông thoáng. Công ty Ngọc Viễn Đông cũng đề xuất dành một phần đất trong dự án để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Đây được xem là giải pháp tối ưu để con đường có thể sớm được triển khai do chủ đầu tư đã hoàn tất toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất trong dự án", ông Dũng nói.