Hiện trạng 2 khu 'đất vàng' TPHCM chuyển sang làm công viên
Tròn 2 tháng kể từ ngày TPHCM quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên, khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 thì 2 khu "đất vàng" đã có nhiều chuyển biến mới.
Cuối tháng 10/2025, phát biểu tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TPHCM, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang cho biết Thành uỷ TPHCM đã quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) để mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên.
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông - chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo TPHCM và các sở, ban ngành khẳng định, sẵn sàng điều chỉnh toàn bộ quy hoạch dự án để phù hợp với chủ trương mới của TPHCM.
Ông Yu Liang Lim, Giám đốc Dự án Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông khẳng định, sẵn sàng loại bỏ toàn bộ đất ở theo quy hoạch đã được phê duyệt để đề xuất một tổ hợp không gian công cộng - công trình văn hóa - du lịch - dịch vụ đa chức năng, lấy hình ảnh con rồng làm trục ý niệm xuyên suốt. Điều này không chỉ gợi nhắc tên gọi lịch sử Nhà Rồng và biểu tượng “Hòn ngọc Viễn Đông” của TPHCM mà còn hàm chứa khát vọng thịnh vượng, kết nối và vươn ra thế giới.
Clip: Toàn cảnh quy hoạch mới của dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội.
Theo đó, gần 58% diện tích toàn khu được dành cho cây xanh và mặt nước, tạo thành một tổ hợp công viên - bảo tàng văn hóa quy mô lớn ven sông. Hơn 25% diện tích là các công trình công cộng, phục vụ văn hóa, du lịch, dịch vụ và cộng đồng. Phần còn lại hơn 17% diện tích đất dành cho cảng du lịch quốc tế.
Quy hoạch mới cũng bao gồm việc mở rộng khu vực Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh, kết nối liền mạch với công viên bảo tàng văn hóa ven sông. Tại đây, các không gian công cộng như quảng trường trung tâm, đài phun nước, cầu đi bộ trên cao và cầu đi bộ bắc sang quận 1 (cũ) được tổ chức liên hoàn, tạo nên một trục đi bộ - trải nghiệm văn hóa liên tục, mở ra tầm nhìn trực diện về phía trung tâm lịch sử của thành phố.
Ông Lim Yu Liang cho biết, TPHCM đang đối mặt với 3 thách thức lớn là sự nóng lên toàn cầu, ngập lụt và sụt lún, thiếu hụt các không gian công cộng.
Dự án này được thiết kế góp phần giải quyết đồng bộ cả ba vấn đề trên. Cụ thể, mặt đất trở thành một “đô thị thẩm thấu”, hỗ trợ hấp thụ và điều tiết nước mưa hiệu quả. Công viên đóng vai trò là cỗ máy điều hòa khí hậu giúp giảm nhiệt độ khu vực. Không gian tiện ích trở thành "lá phổi" cho TPHCM, lưu thông không khí và giảm tải nhiệt năng.
Ở góc độ hiệu quả đầu tư, ông Nguyễn Anh Tuấn - đại diện được uỷ quyền của Công ty Ngọc Viễn Đông chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng đây là khu đất đặc biệt, mang giá trị lịch sử, văn hóa và biểu tượng của TPHCM. Ngọc Viễn Đông lựa chọn cách tiếp cận dài hạn, đặt lợi ích của TPHCM và người dân lên trên lợi ích ngắn hạn của doanh nghiệp.
"Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để thuyết phục các cổ đông nước ngoài đồng thuận với việc điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng không gian xanh và không gian công cộng. Tất cả vì một TP.HCM xanh hơn, đáng sống hơn, có bản sắc hơn. Chúng tôi tin đầu tư cho tương lai của Thành phố cũng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn: "“Chúng tôi đã đầu tư chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, quy hoạch trong suốt 11 năm qua, nhưng vẫn sẵn sàng điều chỉnh mục tiêu đầu tư. Chúng tôi tin rằng Ngọc Viễn Đông và TPHCM có cùng tiếng nói, cùng mục tiêu phục vụ cộng đồng".
"Việc Công ty Ngọc Viễn Đông tiếp tục đầu tư dự án sẽ giúp rút ngắn tối đa quy trình pháp lý, sớm đưa dự án vào triển khai, trở thành một không gian công cộng ven sông mang tính biểu tượng, góp phần nâng tầm hình ảnh TPHCM và mang lại trải nghiệm đặc sắc cho người dân và du khách", ông Tuấn khẳng định.
Ông Steven Townsend - chuyên gia quy hoạch có hơn 35 năm kinh nghiệm tại các công ty tư vấn quy hoạch hàng đầu thế giới. Ông là chuyên gia tư vấn cho các đề án quy hoạch lớn của TP.HCM, tiêu biểu nhất là chủ nhiệm siêu đồ án Nam Sài Gòn (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng), Công viên ven sông Thủ Thiêm và đề án chỉnh trang quận 1. Theo ông Steven Townsend, khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội là bến cảng hiếm hoi cuối cùng được nằm trong trung tâm TPHCM và cần phải được quy hoạch cẩn trọng để khai thác tối đa giá trị của khu đất vàng này.
"Cần đặt dự án Nhà Rồng - Khánh Hội trong sự kết nối tổng thể với khu vực Thủ Thiêm để cùng nhau nâng giá trị của đô thị trung tâm TPHCM. “Tôi đánh giá cao việc Công ty Ngọc Viễn Đông sẵn sàng dành một phần đất trong dự án để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, giải quyết điểm nghẽn trên trục giao thông huyết mạch kết nối 2 trung tâm lớn là quận 7 và quận 1 cũ”, ông Townsend cho biết.
Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến Trúc sư TPHCM chia sẻ, nếu Hà Nội là thành phố của hồ thì TPHCM là thành phố của sông. Trong phương án quy hoạch, Công ty Ngọc Viễn Đông đề xuất ở dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã đi đúng hướng, khi xác định chia sẻ tầm nhìn và không gian ven sông cho cộng đồng. Chủ đầu tư nên nghiên cứu xây dựng tại đây một khu vực có thể tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn, chia sẻ áp lực cho phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Với vai trò là Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, là một trong những thành viên có ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu Phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội vào năm 2015 với hơn 20% diện tích đất ở, quy mô dân số 11.000 người, ông Trần Chí Dũng - hiện là Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị TPHCM cho biết, hoàn toàn ủng hộ phương án quy hoạch mới do chủ đầu tư Ngọc Viễn Đông đề xuất.
“Tôi rất vui mừng và đánh giá cao việc chủ đầu tư đã dành gần 60% mặt bằng cho cây xanh, không gian mở và di sản văn hóa. Hạn chế xây cao tầng, chủ đầu tư Ngọc Viễn Đông đề xuất ý tưởng táo bạo là tạo ra không gian tiện ích xanh ngầm đa tầng, tích hợp dịch vụ, thương mại, giải trí, ẩm thực và kinh tế đêm. Cách tổ chức này giúp tầm nhìn hướng ra sông tuyệt đối thông thoáng. Công ty Ngọc Viễn Đông cũng đề xuất dành một phần đất trong dự án để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Đây được xem là giải pháp tối ưu để con đường có thể sớm được triển khai do chủ đầu tư đã hoàn tất toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần đất trong dự án", ông Dũng nói.
Tương tự, khu đất vàng số khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cũng được TPHCM chuyển đổi công năng để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm. Ảnh: Duy Anh.
Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành việc xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, không bao gồm tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương. Thời gian hoàn thành, trước ngày 10/2/2026. Ảnh: Duy Anh.
Giai đoạn 2 tổ chức di dời tòa nhà tại số 2 đường Hùng Vương và hoàn chỉnh việc chỉnh trang công viên tại khu đất này. Thời gian hoàn thành trong quý II/2026. Ảnh: Duy Anh.
Để thực hiện dự án, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương tháo dỡ 3 công trình biệt thự (số 2, 3, 4) và duy trì 4 công trình biệt thự (1, 5, 6, 7) trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Ảnh: Duy Anh.
Theo Duy Quang
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
