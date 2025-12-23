Một ngày ở Casa Villa: mỗi khoảnh khắc đều mang phong vị “sống biển” độc đáo

Giá trị của một ngôi nhà bên đại dương

"Tôi thật may mắn khi được bơi cùng cá mập, lênh đênh trên du thuyền và ngụp lặn sâu xuống làn nước xanh thẳm. Mọi trải nghiệm đều khiến tôi thêm phần mê mẩn đại dương". Trên trang mạng xã hội, Richard Branson - nhà tài phiệt với khối tài sản lên tới hơn 5 tỷ đô đã không ngần ngại "khoe" về cuộc sống ở ngôi nhà bên biển trị giá 20 triệu đô.

Sở hữu một ngôi nhà bên biển không chỉ là ước mơ của rất nhiều người, mà còn là phong cách sống của giới siêu giàu quốc tế. Siêu mẫu Behati Prinsloo đã không ngần ngại thốt lên trong một cuộc phỏng vấn: "Biển là giấc mơ, là oxy của tôi". Cách ví von đầy thú vị này cũng có cơ sở khoa học khi một nghiên cứu tại Anh chỉ ra rằng: những người sống trong bán kính 1km quanh biển sẽ có sức khỏe tinh thần tốt hơn 22% so với khu vực xa hơn. Biển là "oxy" đem đến không gian sống xanh và cũng là "liều thuốc chữa lành" hữu hiệu.

"Sống biển" cũng là nguồn cảm hứng và đích đến để những kiến trúc sư tài hoa của Aedas chắp bút phác họa nên Casa Villa - ngôi nhà ven biển đích thực, nơi giao hòa hoàn hảo giữa phong cách kiến trúc Iberia trữ tình, rực rỡ và tinh thần Nam Bộ hào sảng tại Bãi Sau, Vũng Tàu (TP.HCM).

Từng chi tiết thiết kế tại Casa Villa đều được tính toán tỉ mỉ để cư dân vừa trải nghiệm cuộc sống như nghỉ dưỡng, vừa khai thác tối đa lợi thế thương mại của đô thị Blanca City sôi động. Đặc biệt, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông tuyến, người Sài Gòn và các tỉnh lân cận sẽ có thể thuận lợi di chuyển đến đây chỉ trong chưa đầy 1 giờ lái xe.

Một ngày "xa xỉ thầm lặng" của cư dân Casa Villa

Dạo chơi trên bờ biển Bãi Sau, ngắm nhìn những căn biệt thự Casa độc đáo, cư dân hay du khách sẽ cảm nhận rõ nét "vibe" Địa Trung Hải qua gam màu trắng tinh khôi và mái ngói đất nung terracotta truyền thống. Ngoài ra, Casa Villa còn mang âm hưởng lãng mạn của kiến trúc Pháp, phảng phất trong những khung cửa vòm uyển chuyển, phào chỉ mềm mại. Đặc biệt, tinh thần Nam Bộ được tái hiện lại trong từng vách song, cột kèo, họa tiết mái chèo ở lan can, gạch thông gió, giàn hoa giấy buông lơi bên mái ngói, hay hàng hiên rợp bóng cây. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch, sang trọng nhưng cũng thân thuộc và hài hòa với thiên nhiên.

Kiến trúc biệt thự sang trọng và hài hòa với thiên nhiên. (Ảnh: Minh Khánh)

Tại đây, cư dân được đánh thức bằng không khí trong lành và làn gió mát từ đại dương buổi sớm. Khởi đầu ngày mới bằng phút thư giãn trên ban công phủ đầy hoa và cây, nhâm nhi tách cà phê, nghe một bản nhạc yêu thích. Buổi chiều, chủ nhân Casa Villa có thể tận hưởng làn nước mát tại bể bơi trong vườn nhà, hay cùng người thân quây quần bên bàn ăn ngoài trời rộng thoáng…

Buổi tối, tầng hầm đa năng sẽ trở thành thiên đường giải trí "bespoke" với phòng chiếu phim, hầm rượu, phòng tập yoga hoặc không gian sáng tạo riêng tư và biệt lập. Tất cả tạo nên một chuẩn sống như nghỉ dưỡng cao cấp bên biển – một "tài sản vô giá" mà chủ nhân Casa Villa chẳng cần "khoe" cũng khiến nhiều người ao ước.

Không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng bên trong mỗi căn Casa Villa. (Ảnh: Minh Khánh)

Ngoài ra, Casa Villa cũng mang đến cảm giác đây là "điểm hẹn" của cả thế giới khi mỗi ngày đều chào đón hàng chục ngàn lượt khách đến với Blanca City. Những du khách đa quốc tịch cũng sẽ lấp đầy căn hộ, phòng khách sạn hay "ken đặc" biển Bãi Sau để tận hưởng thiên đường du lịch – giải trí chỉ cách sân bay Long Thành nửa tiếng di chuyển.

Chỉ cần bước chân xuống phố, cư dân sẽ được trải nghiệm cả một hệ sinh thái tiện ích all-in-one làm nên phong vị sống chuẩn quốc tế: các dãy shophouse sôi động, công viên nước Sun World 15ha với 20 trò chơi đẳng cấp, trung tâm thương mại mặt biển 5ha, các công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ Cá Ông, phố đi bộ ven biển, quảng trường sự kiện…

Biệt thự Casa 2 có ưu thế pháp lý sở hữu lâu dài. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Có thể nói, mỗi ngày tại Casa Villa tựa như một "chiếc hộp pandora" chứa đầy cung bậc cảm xúc. Có lúc là sự thảnh thơi, yên bình bên hiên nhà, có lúc là khoảnh khắc rực rỡ khi ngắm nhìn hoàng hôn buông trên mặt biển, có lúc là niềm vui rộn ràng khi tận hưởng nhịp sống đô thị hiện đại luôn hiện diện đủ đầy ở Blanca City.

Casa Villa không chỉ đánh thức cảm xúc mà còn hiện thực hóa ước mơ sở hữu ngôi nhà ven biển của nhiều thế hệ người miền Nam, xứng danh "tài sản truyền đời" với pháp lý sở hữu lâu dài – một ưu thế hiếm hoi đối với dòng sản phẩm bất động sản ven biển. Trong bức tranh "sống biển" rực rỡ ấy, Casa Villa chính là biểu tượng độc bản khẳng định đẳng cấp của chủ sở hữu.