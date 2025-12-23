Tây Hồ Tây: bệ phóng từ hạ tầng tỷ đô

Vị trí chiến lược - nền tảng cho vai trò CBD mới

Giai đoạn cuối năm, bất động sản Tây Hồ Tây đón nhận hàng loạt các tín hiệu tích cực khi các dự án hạ tầng giao thông và thương mại dịch vụ đồng loạt tăng tốc mạnh mẽ.

Nằm giữa trục kết nối lõi lịch sử Ba Đình với các cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Hà Nội, Tây Hồ Tây sở hữu lợi thế hiếm có về giao thông và quy hoạch. Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị và đô thị hiện đại bậc nhất Thủ đô (CBD mới của Hà Nội). Đây là nơi đã quy tụ hàng loạt khu đô thị mang đẳng cấp quốc tế đã hình thành như Ciputra, Starlake, Ngoại Giao Đoàn…, các công trình nổi bật như: Đại sứ quán Hàn Quốc, Tòa nhà Samsung R&D, Shila Hotel, … đồng thời là điểm đến của nhiều công trình biểu tượng trong tương lai và sự dịch chuyển của 11 cơ quan bộ, ngành.

Bên cạnh các trục giao thông huyết mạch đã hoàn thiện như Vành đai 2, Vành đai 2,5, Vành đai 3, Tây Hồ Tây đang chứng kiến làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đồng loạt tăng tốc, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực.

Tâm điểm của bức tranh hạ tầng là Đại lộ Tây Thăng Long - trục giao thông chiến lược khởi đầu từ đường Võ Chí Công (Vành đai 2,5) và kết thúc tại trung tâm thị xã Sơn Tây. Tuyến đường dài 33km, mặt cắt hơn 60m với 10 làn xe có tổng mức đầu tư khoảng 1.298 tỷ đồng, được xem là một trong những đại lộ có quy mô lớn nhất Thủ đô. Nút thắt cuối cùng của Đại lộ Tây Thăng Long đã được tháo gỡ, với phương án đền bù tái định cư bằng đất ở, dự kiến hoàn thiện giải phóng mặt bằng vào quý I/2026 và thông xe kỹ thuật trong quý II/2026. Khi hoàn thiện, Đại lộ Tây Thăng Long sẽ đóng vai trò "mạch máu" giao thông mới, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển đô thị phía Tây Bắc Hà Nội.

Song song với đó, hàng loạt tuyến đường quan trọng khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến số 2 mặt cắt 60m kết nối thẳng Nguyễn Hoàng Tôn sang khu đô thị quốc tế Ciputra đang tăng tốc giải phóng mặt bằng; tuyến Nguyễn Đình Tứ kéo dài đã thông xe toàn tuyến, sẵn sàng kết nối thẳng với Đại lộ Tây Thăng Long. Dự án hầm chui nút giao Đại lộ Tây Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo dự kiến khởi công đầu năm 2026, hoàn thiện giai đoạn 2026 - 2028, tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khép kín cho khu vực.

Bên cạnh đó, tuyến đường 25m kết nối Nguyễn Đình Tứ với Hoàng Tăng Bí đã hoàn thiện trong năm 2025, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận cho các dự án bất động sản đang triển khai trong khu vực.

Một dấu mốc quan trọng khác là việc khởi công tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) vào ngày 9/10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đô thị Hà Nội, đặc biệt với khu vực Tây Hồ Tây - nơi đang được quy hoạch theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Tuyến metro số 2 gồm 10 nhà ga, trong đó khu depot Xuân Đỉnh đang được triển khai sôi động. Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tây Hồ Tây tới trung tâm phố cổ Hồ Gươm, gia tăng mạnh mẽ giá trị kết nối và sức hút an cư của khu vực.

Metro Line 2 đưa Tây Hồ Tây trở thành điểm đến liền mạch với trung tâm phố cổ Hoàn Kiếm

Không chỉ giao thông, hệ sinh thái thương mại - dịch vụ tại Tây Hồ Tây cũng đang tăng tốc mạnh mẽ. Khu vực đón sóng đầu tư bán lẻ với hai trung tâm thương mại lớn gồm Thiso Mall Tây Hồ Tây và Westlake Square Hanoi.

Trong đó, Thiso Mall Tây Hồ Tây (Đại Quang Minh - Thaco Group) có quy mô 52.000 m², được phát triển trở thành điểm đến mua sắm - giải trí - ẩm thực cao cấp của khu Tây Hồ Tây, khởi công tháng 7/2025 và dự kiến hoàn thành năm 2026. Westlake Square Hanoi do Tập đoàn Toshin Development và Takashimaya (Nhật Bản) phát triển, là tổ hợp đa chức năng 43.000 m² gồm trung tâm thương mại và văn phòng hạng A, khởi công tháng 8/2025, dự kiến hoàn thiện năm 2027 theo tiêu chuẩn LEED Platinum.

Thực tế cho thấy, hạ tầng luôn đi trước bất động sản một bước. Lịch sử phát triển của Mỹ Đình hay trục Võ Chí Công - Nhật Tân là minh chứng rõ nét: khi hạ tầng hoàn thiện, giá trị bất động sản đã tăng mạnh từ 250 - 300%, thậm chí gấp nhiều lần chỉ trong một thập kỷ. Dự đoán trong tương lai, khi chuỗi hạ tầng bổ trợ hoàn thiện cùng nhu cầu luôn ở mức cao, kịch bản tăng giá cho bất động sản Tây Hồ Tây là hoàn toàn có cơ sở.

Jade Square - tâm điểm đón sóng hạ tầng nghìn tỷ

Trong bối cảnh hạ tầng Tây Hồ Tây bước vào giai đoạn bứt tốc, các dự án tọa lạc tại điểm nút kết nối chiến lược được dự báo sẽ hưởng lợi lớn về giá trị. Nổi bật trong số đó là tổ hợp căn hộ cao cấp Jade Square.

Vị trí tâm điểm kết nối là điểm cộng của dự án Jade Square

Dự án nằm ngay điểm khởi đầu của Đại lộ Tây Thăng Long, liền kề nhà ga metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi) và chỉ cách tuyến metro số 2 vài phút di chuyển. Jade Square đồng thời được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như tuyến số 2 mặt cắt 60m và Nguyễn Đình Tứ mở rộng, giúp kết nối nhanh chóng tới khu CBD mới Tây Hồ Tây cũng như hệ tiện ích ngoại khu sôi động lân cận.

Hệ tiện ích tầng mái view sông Hồng khoáng đạt của Jade Square

Với lợi thế kết nối vượt trội và hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi hạ tầng trọng điểm đang hoàn thiện, Jade Square được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của thị trường bất động sản Hà Nội trong giai đoạn tới - vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, vừa mở ra cơ hội đầu tư bền vững cho giới địa ốc.