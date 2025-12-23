Tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất", đặc biệt quan trọng với Lâm Đồng, Đồng Nai được Tập đoàn Sơn Hải đề xuất tăng vận tốc lên 100 km/h

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Công ty Tập đoàn Sơn Hải.

Tại lễ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc diễn ra vào sáng ngày 19/12, ông Nguyễn Viết Hải, đại diện nhà đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đề xuất điều chỉnh tốc độ thiết kế của tuyến từ 80 km/h lên 100 km/h nhằm khai thác hiệu quả hơn tuyến đường.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cuối năm 2022, thuộc nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I, với tổng chiều dài gần 66 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 12 km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng gần 54 km.

Điểm đầu tuyến trùng với điểm cuối cao tốc Dầu Giây – Tân Phú, điểm cuối tại phường 1, TP Bảo Lộc, kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương dài 74 km đã được khởi công cuối tháng 6/2025.

Theo thiết kế hiện nay, ở giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc có 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn phân kỳ cũng bố trí 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, có làn dừng xe khẩn cấp không liên tục.

Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ khoảng hơn 18.00 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 6.500 tỷ đồng (chiếm 36%), vốn nhà đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng (64%). Thời gian thu phí, hoàn vốn dự kiến 23 năm 9 tháng.

Riêng phần vốn của nhà đầu tư (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) ước khoảng gần 15.000 tỷ đồng.

Đến nay, hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã hoàn thành công tác cắm mốc, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng tại các địa phương có tuyến cao tốc đi qua. Dự kiến cuối tháng 12/2025, tỉnh Lâm Đồng sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thi công.

Theo ông Nguyễn Viết Hải, đây là dự án BOT quy mô lớn, điều kiện thi công phức tạp, trong khi thời gian thực hiện chỉ khoảng 25 tháng. Ông kiến nghị chính quyền địa phương sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để có thể tổ chức thi công đồng loạt, bởi việc chậm bàn giao mặt bằng có thể dẫn đến trượt giá, phát sinh chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Mặt bằng cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) được bàn giao cho nhà đầu tư. Ảnh: Phúc Khánh

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh, cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 20, khắc phục các điểm đen tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Đồng thời, tuyến cao tốc mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững cho địa phương và khu vực.

Trước đó, ngày 29/6/2025, tỉnh Lâm Đồng đã khởi công Dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Hai dự án Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương là các đoạn tuyến quan trọng thuộc trục cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dài khoảng 200 km. Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ, toàn tuyến sẽ giúp kết nối Lâm Đồng với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ hoàn toàn bằng đường cao tốc, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, qua đó giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 vốn đang quá tải.

Tú An