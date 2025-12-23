Vừa đề xuất làm cầu Cát Lái, Đồng Nai 2, một công ty xây dựng muốn tăng vốn thêm hơn 1.100 tỷ đồng

Vừa đề xuất làm cầu Cát Lái, Đồng Nai 2, CC1 chuẩn bị tăng vốn hơn 1.100 tỷ đồng.

Cụ thể, CC1 dự kiến chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá chào bán 11.100 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến huy động đạt khoảng 1.110 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện kế hoạch được xác định trong quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Về phương án sử dụng vốn, CC1 cho biết toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được dùng để đầu tư vào các dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công tư (PPP). ĐHĐCĐ cũng sẽ xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, đồng thời quyết định và điều chỉnh tiến độ giải ngân, phân bổ nguồn vốn phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

Liên quan đến các dự án PPP mà CC1 đang quan tâm, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, địa phương này đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và dự án xây dựng cầu Cát Lái. Cả hai dự án đều được triển khai theo hình thức PPP và được lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Đây là các công trình giao thông có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa TP.HCM, Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng liên vùng.

Theo thông tin công bố, CC1 là nhà đầu tư đã được chấp thuận đề xuất thực hiện cả hai dự án trên. Trong đó, dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, bao gồm cầu và hệ thống đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TP. HCM), điểm cuối kết nối với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 18.300 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lãi vay.

Dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) có tổng chiều dài tuyến khoảng 9,8 km, trong đó phần cầu dài khoảng 3,5 km, mặt cắt ngang 36 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tuyến cầu kết nối từ phường Long Phước (TP.HCM) sang phường Tam Phước (Đồng Nai), giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Điểm đầu dự án giao với đường Vành đai 3 TP.HCM tại nút giao Gò Công (Km1+500), điểm cuối giao với quốc lộ 51. Tổng mức đầu tư dự án gần 11.500 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay.

Bên cạnh nội dung về tăng vốn, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường của CC1 cũng đề cập đến vấn đề nhân sự. Được biết, ngày 19/12, ông Nguyễn Văn Huấn, Thành viên HĐQT CC1, đã gửi đơn xin từ nhiệm. Trong đơn, ông Huấn cho biết quyết định từ nhiệm xuất phát từ nguyện vọng cá nhân, đồng thời khẳng định tiếp tục đồng thuận và ủng hộ các định hướng chiến lược của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Về kết quả kinh doanh, theo các báo cáo đã công bố, CC1 ghi nhận khối lượng hợp đồng xây dựng lớn trong những năm gần đây. Năm 2023, doanh nghiệp trúng 21 gói thầu mới với tổng giá trị hợp đồng gần 16.500 tỷ đồng, trong đó các dự án hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn.

Kết thúc năm 2024, trong Báo cáo tài chính kiểm toán, CC1 ghi nhận doanh thu thuần tăng 81% so với cùng kỳ, lên 10.160 tỷ đồng, đây là mức doanh thu kỷ lục từ trước tới nay của Công ty. Trong đó, hoạt động xây lắp tiếp tục là trụ cột, ghi nhận 7.235 tỷ đồng, chiếm 71,2% tổng doanh thu.

Bước sang năm 2025, CC1 đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 12.889 tỷ đồng, tăng 27% so với thực hiện năm 2024, và lợi nhuận trước thuế 371 tỷ đồng, tăng 27%.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.519 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, CC1 mang về doanh thu thuần hơn 7.451 tỷ đồng, tăng 26,2% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 182,2 tỷ đồng, tăng 185,1%.

Hiện doanh nghiệp đang triển khai gần 70 dự án trên cả nước, trong đó nhiều gói thầu lớn bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong quý IV, CC1 tập trung thi công và hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3 TP. HCM, cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, Hậu Giang – Cà Mau, Biên Hòa – Vũng Tàu và một số công trình y tế.