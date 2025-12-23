Hà Nội sắp có thêm tuyến đường dài 3km kết nối liên vùng khu vực Sơn Tây - Tùng Thiện

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 3,3km. Điểm đầu tuyến giao với tuyến đường tránh quốc lộ 32 tại Km2+502,49 (thuộc địa phận phường Sơn Tây), điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh lộ 413 tại Km1+220 (thuộc địa phận phường Tùng Thiện). Tuyến được xây dựng theo chỉ giới đường đỏ đã được Thành phố phê duyệt, với quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 23,5m trên toàn tuyến.

Dự án được xác định là công trình giao thông cấp đô thị và khu vực, thuộc nhóm B, công trình cấp I, do UBND phường Tùng Thiện làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2029, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, hình thành trục giao thông đô thị hiện đại, giảm ùn tắc, tăng cường kết nối các tuyến đường trong khu vực, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng. Đồng thời, tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, nâng cao giá trị đất đai hai bên tuyến và các khu vực lân cận, đặc biệt là phường Tùng Thiện.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Tùng Thiện chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, khối lượng, tổng mức đầu tư, giải pháp thiết kế và tiến độ thực hiện dự án. Công tác giải phóng mặt bằng phải được xây dựng tiến độ chi tiết, triển khai quyết liệt, đảm bảo công khai, minh bạch, ổn định đời sống người dân và tránh tái lấn chiếm đất đã thu hồi.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư được giao nghiên cứu áp dụng các giải pháp giao thông thông minh (ITS) nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành giao thông, chống ùn tắc và đảm bảo kết nối đồng bộ với trung tâm điều hành giao thông của Thành phố và Công an TP Hà Nội.

Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư công.