Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sắp có thêm tuyến đường dài 3km kết nối liên vùng khu vực Sơn Tây - Tùng Thiện

23-12-2025 - 11:04 AM | Bất động sản

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 32 đến tỉnh lộ 413 với tổng chiều dài khoảng 3,313km, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khung và thúc đẩy phát triển đô thị khu vực phía Tây Thành phố.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 3,3km. Điểm đầu tuyến giao với tuyến đường tránh quốc lộ 32 tại Km2+502,49 (thuộc địa phận phường Sơn Tây), điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh lộ 413 tại Km1+220 (thuộc địa phận phường Tùng Thiện). Tuyến được xây dựng theo chỉ giới đường đỏ đã được Thành phố phê duyệt, với quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 23,5m trên toàn tuyến.

Dự án được xác định là công trình giao thông cấp đô thị và khu vực, thuộc nhóm B, công trình cấp I, do UBND phường Tùng Thiện làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2029, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, hình thành trục giao thông đô thị hiện đại, giảm ùn tắc, tăng cường kết nối các tuyến đường trong khu vực, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư hạ tầng. Đồng thời, tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, nâng cao giá trị đất đai hai bên tuyến và các khu vực lân cận, đặc biệt là phường Tùng Thiện.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Tùng Thiện chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ, khối lượng, tổng mức đầu tư, giải pháp thiết kế và tiến độ thực hiện dự án. Công tác giải phóng mặt bằng phải được xây dựng tiến độ chi tiết, triển khai quyết liệt, đảm bảo công khai, minh bạch, ổn định đời sống người dân và tránh tái lấn chiếm đất đã thu hồi.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư được giao nghiên cứu áp dụng các giải pháp giao thông thông minh (ITS) nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành giao thông, chống ùn tắc và đảm bảo kết nối đồng bộ với trung tâm điều hành giao thông của Thành phố và Công an TP Hà Nội.

Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giám sát quá trình triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư công.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chạm vào cảm xúc đô thị qua những khoảnh khắc lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes

Chạm vào cảm xúc đô thị qua những khoảnh khắc lễ hội cuối năm tại các không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes Nổi bật

Cận cảnh công trường thi công cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng

Cận cảnh công trường thi công cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ đồng Nổi bật

Hiện trạng 2 khu 'đất vàng' TPHCM chuyển sang làm công viên

Hiện trạng 2 khu 'đất vàng' TPHCM chuyển sang làm công viên

10:38 , 23/12/2025
Vừa đề xuất làm cầu Cát Lái, Đồng Nai 2, một công ty xây dựng muốn tăng vốn thêm hơn 1.100 tỷ đồng

Vừa đề xuất làm cầu Cát Lái, Đồng Nai 2, một công ty xây dựng muốn tăng vốn thêm hơn 1.100 tỷ đồng

10:30 , 23/12/2025
Một ngày ở Casa Villa: mỗi khoảnh khắc đều mang phong vị “sống biển” độc đáo

Một ngày ở Casa Villa: mỗi khoảnh khắc đều mang phong vị “sống biển” độc đáo

10:00 , 23/12/2025
Chuỗi hạ tầng tỷ đô kiến tạo diện mạo mới cho Nghệ An

Chuỗi hạ tầng tỷ đô kiến tạo diện mạo mới cho Nghệ An

10:00 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên