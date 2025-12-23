Sun Property hé lộ “mảnh ghép” mới đón sóng APEC tại Phú Quốc

Dự án đón trúng "điểm rơi" APEC 2027

Tại sự kiện lần này, khách mời được tham dự lễ khai trương Văn phòng bán hàng Sun Gallery Phu Quoc, nơi trưng bày sa bàn quần thể dự án Sun Group và nhà mẫu căn hộ The Sunset – mảnh ghép mới nhất của tổ hợp cao tầng Sun Grand City Hillside Residence.

"Dự án tọa lạc trên sườn núi Ông Quán – khu vực sở hữu độ cao tự nhiên hiếm có tại Nam đảo, mở ra tầm nhìn "tuyệt đối điện ảnh". Từ vị trí này, không gian Sunset Town – Cầu Hôn, khu đô thị Sun Grand City New An Thoi và Bãi Kem hiện lên rõ nét, tạo nên trải nghiệm thị giác liền mạch từ bình minh đến hoàng hôn cho cư dân", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ tại sự kiện.

Căn hộ The Sunset được thiết kế hiện đại, tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên. Ảnh: Ánh Dương.

Khách hàng được chia sẻ những thông tin tổng thể về hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc, đặc biệt là dự án căn hộ cao tầng trên núi Ông Quán, với 9 tòa tháp được phát triển theo ngôn ngữ kiến trúc mang tính biểu tượng. Dự án được thiết kế lấy cảm hứng từ 9 vị thần thiên nhiên Nhật – Hải – Phong – Lâm – Vân – Hỏa – Thạch – Minh - Phúc, gợi liên tưởng đến sự thịnh vượng, trọn vẹn và viên mãn. Sự kết hợp giữa tinh thần Địa Trung Hải và yếu tố văn hóa Việt tạo nên dấu ấn riêng nhưng không tách rời tổng thể cảnh quan núi – biển xung quanh.

Ở góc độ quy hoạch, phân khu The Sunset được định vị là "mảnh ghép" bổ sung cho hệ sinh thái Tập đoàn Sun Group đã kiến tạo tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Việc kết nối trực tiếp với các không gian lễ hội, giải trí và dịch vụ đã vận hành giúp The Sunset có lợi thế khai thác rõ rệt. Đây cũng là yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư quan tâm, trong bối cảnh Phú Quốc đang chuyển dịch từ điểm đến nghỉ dưỡng theo mùa sang mô hình du lịch – sự kiện – hội nghị diễn ra quanh năm.

Phân khu The Sunset thu hút sự quan tâm từ đông đảo khách hàng. Ảnh: Ánh Dương.

Việc Sun Property hé lộ dự án ở thời điểm "tiền APEC" thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư. Thực tế, các thành phố từng đăng cai APEC hay những hội nghị quốc tế lớn ghi nhận sự gia tăng mạnh về nhu cầu lưu trú cao cấp trong giai đoạn trước – sau sự kiện. Với Phú Quốc, xu hướng này được dự báo còn rõ nét hơn khi cơ sở hạ tầng, thương hiệu điểm đến và hệ sinh thái dịch vụ đang được đầu tư đồng bộ.

Yêu Phú Quốc từ những trải nghiệm thực tế

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ sự kiện đóng vai trò như một "lăng kính thực tế", giúp khách mời trực tiếp cảm nhận nhịp độ phát triển của đảo Ngọc, cũng như hình dung về một điểm đến toàn cầu trong tương lai không xa.

Phú Quốc chào đón các vị khách quý bằng show diễn nghệ thuật giàu cảm xúc. Ảnh: Ánh Dương.

Ngay từ khi đặt chân tới Phú Quốc, các chủ sở hữu đã có dịp quan sát sự thay đổi rõ nét của hạ tầng và diện mạo đô thị, đặc biệt tại khu vực Nam đảo – nơi đang được đầu tư mạnh mẽ để đón APEC 2027. Những công trình trọng điểm đang đẩy mạnh thi công như Dự án mở rộng cảng hàng không Phú Quốc, Trung tâm hội nghị, nhà hát đa năng…, các trục kết nối được mở rộng và không khí lao động khẩn trương tạo nên cảm nhận rõ ràng về giai đoạn tăng tốc. Với nhiều khách mời, chính những quan sát trực tiếp này giúp bức tranh Phú Quốc trở nên cụ thể và thuyết phục hơn.

"Hành trình trải nghiệm tại Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town cho tôi góc nhìn sinh động về hệ sinh thái du lịch – giải trí đã vận hành của Sun Group. Ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, thưởng thức show diễn pháo hoa và nhiều hoạt động giải trí khác là những trải nghiệm khó quên trong đời", chị Lan Phương, khách mời sự kiện chia sẻ.

Các vị khách ngắm hoàng hôn, thưởng thức nghệ thuật tại Cầu Hôn – công trình biểu tượng Sun Group kiến tạo tại Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Khác với những sự kiện tri ân mang tính trải nghiệm đơn thuần, "Boarding to Paradise" đợt 3 được Sun Property tập trung chia sẻ những chuyển động mới nhất của Phú Quốc và định hướng phát triển của Sun Group trong giai đoạn sắp tới. Việc hé lộ thông tin dự án trong khuôn khổ sự kiện tri ân cho thấy cách Sun Group tiếp cận khách hàng theo hướng đồng hành dài hạn. Các chủ sở hữu không chỉ được trải nghiệm hệ sinh thái đang vận hành, mà còn tiếp cận sớm những dữ liệu quan trọng về quy hoạch, tiến độ và chiến lược phát triển của chủ đầu tư.

"Khép lại 3 đợt tri ân với nhiều hoạt động và trải nghiệm, các nhà đầu tư đã có cái nhìn đầy mới mẻ về Phú Quốc, thấy rõ chu kỳ tăng trưởng mới và xác định được sản phẩm, thời điểm đầu tư phù hợp để không bỏ lỡ cơ hội từ APEC 2027", đại diện Sun Property chia sẻ.