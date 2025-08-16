Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km
Nằm giữa ba trục đường lớn và cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km, khu đất dự kiến làm trung tâm hành chính TP.HCM mới có vị trí chiến lược, kết nối hạ tầng đồng bộ, kế bên dự án Cung thiếu nhi hơn 1.000 tỷ đồng.
An ninh Tiền tệ
