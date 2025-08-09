3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch

Trên thế giới, nhiều hòn đảo phát triển mạnh về du lịch nhờ kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và khả năng kết nối thuận tiện với sân bay riêng. Điển hình như Maldives (quốc đảo ở Ấn Độ Dương) và Jeju (Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Phú Quốc (An Giang), Côn Đảo (TP.HCM) và Cái Bầu (Quảng Ninh) là những hòn đảo hiếm hoi có sân bay dân sự. Đây là lợi thế hạ tầng chiến lược, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế và tạo nên bản sắc riêng biệt cho từng đảo. Trong ảnh là sân bay quốc tế Vân Đồn nằm trên đảo Cái Bầu.