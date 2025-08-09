Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch

09-08-2025 - 07:18 AM | Bất động sản

Việt Nam có khoảng 4.000 hòn đảo nhưng chỉ 3 trong số chúng có sân bay dân sự. Và những sân bay này đã mang lại lợi thế vượt trội trong việc thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế và góp phần hình thành các dự án bất động sản hàng tỷ USD.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 1.

Trên thế giới, nhiều hòn đảo phát triển mạnh về du lịch nhờ kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và khả năng kết nối thuận tiện với sân bay riêng. Điển hình như Maldives (quốc đảo ở Ấn Độ Dương) và Jeju (Hàn Quốc. Tại Việt Nam, Phú Quốc (An Giang), Côn Đảo (TP.HCM) và Cái Bầu (Quảng Ninh) là những hòn đảo hiếm hoi có sân bay dân sự. Đây là lợi thế hạ tầng chiến lược, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế và tạo nên bản sắc riêng biệt cho từng đảo. Trong ảnh là sân bay quốc tế Vân Đồn nằm trên đảo Cái Bầu.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 2.

Được ví như “thiên đường nghỉ dưỡng” phía Nam, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 567 km². Một nửa diện tích (300 km2) trên đảo là rừng quốc gia, trong đó có 81 km2 là khu vực bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là lá phổi xanh của hòn đảo, mái nhà chung của gần 1.400 loài thực vật và 500 loài động vật, trong đó có gần 200 loài quý hiếm.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 3.

Đặc biệt, đây là hòn đảo đầu tiên tại Việt Nam có sân bay quốc tế quy mô lớn nằm. Cách trung tâm Dương Đông khoảng 10 km, Sân bay rộng 900 ha, có đường băng dài 3.000m, có thể đón các máy bay lớn với 400 hành khách, 14 vị trí đỗ và nhà ga hiện đại, công suất 7 triệu lượt khách/năm.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 4.

Nhờ khả năng kết nối thuận tiện, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón hơn 5,2 triệu lượt khách, tăng gần 1,5 lần so với cùng kỳ 2024. Doanh thu du lịch đạt gần 24.900 tỷ đồng, tăng gấp đôi, cho thấy sức hút ngày càng lớn đối với du khách trong và ngoài nước.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 5.

Ngoài ra, quanh sân bay đã hình thành hệ sinh thái du lịch đồng bộ với hàng trăm resort, sân golf, trung tâm thương mại và cảng biển nước sâu. Tính đến năm 2024, đặc khu ghi nhận hơn 274 dự án du lịch với tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD. Tổng thu ngân sách năm 2024 đạt 8.900 tỷ đồng, tăng hơn 100 lần so với năm 2004 và chiếm hơn 50% tổng thu tỉnh Kiên Giang (cũ).

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 6.

Lượng khách du lịch dồi dào góp phần thúc đẩy các dự án bất động sản. Khắp đảo có hàng chục dự án của các ông lớn như Vingroup, Sun Group, Bim Group, CEO… Trong ảnh là Thị trấn Hoàng Hôn, dự án nổi bật ở Nam Phú Quốc.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 7.

Trước tốc độ tăng trưởng nhanh, đảo Phú Quốc cũng đối mặt với quá tải hạ tầng. Đến 2030, sân bay Phú Quốc sẽ được mở rộng, nâng công suất lên 20 triệu lượt khách/năm. Song song đó, các dự án đường ven biển, khu đô thị du lịch và trung tâm hội nghị đang được triển khai nhằm đón đầu sự kiện APEC 2027.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 8.

Tương tự Phú Quốc, đảo Cái Bầu là đảo lớn nhất trong quần thể hơn 600 đảo của đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Đảo có diện tích khoảng 228 km², chiếm gần một nửa tổng diện tích toàn đặc khu (551 km²). Đây cũng là trung tâm hành chính - kinh tế của Vân Đồn, nơi đặt thị trấn Cái Rồng và tập trung phần lớn dân cư.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 9.

Khác với các đảo biệt lập, Cái Bầu được kết nối trực tiếp với đất liền thông qua hệ thống cầu Cửa Ông và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái (CT06), giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội xuống đảo chỉ còn hơn 2 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông kinh tế giữa vùng ven biển và nội địa.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 10.

Đáng chú ý, đây là nơi đặt sân bay quốc tế Vân Đồn, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, do Tập đoàn Sun Group đầu tư và khai thác từ cuối năm 2018. Sân bay rộng 325 ha, đạt chuẩn ICAO cấp 4E, với đường băng dài 3.600 m, đủ đón máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350; công suất thiết kế 2,5 triệu lượt khách/năm và hơn 10.000 tấn hàng hóa.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 11.

Đặc biệt, đây là sân bay đầu tiên trong cả nước được cấp phép khai thác trực thăng thương mại, phục vụ du lịch cao cấp, cấp cứu và giám sát rừng - biển.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 12.

Theo Quyết định (số 1395/QĐ-TTg) của Thủ tướng Chính phủ, loạt dự án chiến lược gồm tổ hợp cảng du thuyền, resort, trung tâm thương mại và casino cao cấp trị giá tối thiểu 2 tỷ USD với tổng diện tích 244,45 ha sẽ được triển khai trong bán kính 20km quanh sân bay quốc tế Vân Đồn trong thời gian tới.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 13.

Nhỏ nhất là Côn Đảo (thuộc TP.HCM). Đảo chỉ rộng 76 km², dân số hơn 10.000 người. Khác biệt lớn nhất của Côn Đảo nằm ở sự kết hợp hiếm có giữa di sản lịch sử và sinh thái biển đảo. Từng là nơi giam giữ hàng vạn chiến sĩ cách mạng suốt gần một thế kỷ, Côn Đảo nay được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, bảo tồn nhiều loài quý hiếm như rùa biển, bò biển, cá heo...

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 14.

Về hạ tầng, Côn Đảo là địa phương duy nhất có đường bay trong thành phố, kết nối thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay trên đảo rộng 141 ha, chỉ bằng khoảng 1/6 so với Phú Quốc (900ha), với đường băng dài 1.830m, cũng ngắn hơn đáng kể. Với quy mô hạn chế, sân bay này chủ yếu khai thác các dòng máy bay nhỏ như ATR72, sức chứa khoảng 70 hành khách.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 15.

Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc khu Côn Đảo đã đón gần 400.000 lượt khách, gấp khoảng 40 lần dân số. Trong đó, riêng 2 tháng cao điểm hè (tháng 5 - 6), sân bay Côn Đảo đã đón gần 100.000 lượt hành khách cho thấy áp lực ngày càng rõ lên hạ tầng hiện hữu.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 16.

Trước nguy cơ quá tải, dự án nâng cấp sân bay với tổng vốn hơn 3.780 tỷ đồng đang được nghiên cứu triển khai, hướng đến chuẩn ICAO 4C–4E, đủ điều kiện tiếp nhận các dòng Airbus A320, A350 (150–300 chỗ). Khi hoàn thành, năng lực kết nối sẽ mở rộng đáng kể, kéo theo nhu cầu lưu trú dài ngày và tạo đà tăng trưởng cho thị trường bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng tại khu vực.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 17.

Hiện tại, du lịch chiếm hơn 70% cơ cấu kinh tế của Côn Đảo. Năm 2024, đảo đón hơn 586.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt hơn 3.0000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với kế hoạch. Ảnh: Nguyễn Ken.

3 hòn đảo có sân bay ở Việt Nam: Nơi là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi có đường cao tốc, nơi thu hơn 3.000 tỷ mỗi năm nhờ du lịch- Ảnh 18.

Theo quy hoạch đến 2030, Côn Đảo phát triển theo mô hình du lịch chất lượng cao, ưu tiên resort 5 sao, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, chữa lành... Cùng với đó, nơi đây sẽ trở thành điểm đến chiến lược trong chuỗi du lịch ven biển phía Nam, đồng thời tạo dư địa cho mô hình đầu tư gắn với bảo tồn.

 Sân bay duy nhất có đường bay nội thành, cất hạ cánh ngay bên bãi tắm

Bài và ảnh: Huy Nguyễn - Quốc Hoàng

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý đất nền Đà Nẵng chỉ bằng nửa giá chung cư, nhà đầu tư đẩy mạnh "gom hàng"

Nghịch lý đất nền Đà Nẵng chỉ bằng nửa giá chung cư, nhà đầu tư đẩy mạnh "gom hàng" Nổi bật

Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng

Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng Nổi bật

Doanh số thuê đất tăng trưởng hơn 700%: Kinh Bắc dẫn đầu cuộc đua cho thuê bất động sản khu công nghiệp

Doanh số thuê đất tăng trưởng hơn 700%: Kinh Bắc dẫn đầu cuộc đua cho thuê bất động sản khu công nghiệp

05:46 , 09/08/2025
Xác lập kỷ lục Việt Nam cho 2 hạng mục kiến trúc điểm nhấn tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia

Xác lập kỷ lục Việt Nam cho 2 hạng mục kiến trúc điểm nhấn tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia

22:00 , 08/08/2025
The Emerald 68 thu hút với chính sách 230 triệu sở hữu, 3 năm không lãi suất

The Emerald 68 thu hút với chính sách 230 triệu sở hữu, 3 năm không lãi suất

19:30 , 08/08/2025
Aqua City tăng tốc phát triển sau loạt thông tin tích cực

Aqua City tăng tốc phát triển sau loạt thông tin tích cực

17:30 , 08/08/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên