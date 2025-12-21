Khởi công dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp hơn 3.500 tỷ đồng Triton - Quy Nhon Sky Residence

Sáng 19/12, tại khu đất 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Arita đã tổ chức lễ khởi công dự án Triton - Quy Nhon Sky Residence trong không khí trang trọng, với sự tham dự của hơn 150 khách mời là đại diện lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, tổng thầu xây dựng cùng các đối tác liên quan. Buổi lễ do đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chính quyền địa phương ghi nhận vai trò của các dự án chung cư cao cấp được đầu tư bài bản trong việc bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc Triton - Quy Nhon Sky Residence chính thức khởi công được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới.

Trong khuôn khổ buổi lễ, chủ đầu tư đã tiến hành ký kết hợp đồng tổng thầu xây dựng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Khang Thành. Hoạt động ký kết thể hiện cam kết của các bên trong việc bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng thi công và tiến độ triển khai dự án. Theo đại diện chủ đầu tư, việc lựa chọn tổng thầu có năng lực và kinh nghiệm là yếu tố then chốt nhằm kiểm soát chất lượng công trình ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt đối với một dự án cao cấp quy mô lớn tại khu vực trung tâm đô thị.

Chủ đầu tư Arita thực hiện lễ ký kết với tổng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Khang Thành.

Bên cạnh hoạt động khởi công và ký kết, chủ đầu tư cũng thể hiện trách nhiệm xã hội tại sự kiện. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Hà tổng giám đốc Công ty Cổ phần Arita cho biết, song song với sứ mệnh kiến tạo những công trình chất lượng và mang đến các giá trị sống bền vững, doanh nghiệp luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một phần không thể tách rời trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa chịu những ảnh hưởng nhất định từ thiên tai, bão lũ, ngay tại lễ khởi công, chủ đầu tư đã chung tay ủng hộ 500 triệu đồng tới bà con nhân dân, thể hiện sự sẻ chia và cam kết đồng hành lâu dài cùng địa phương trong quá trình ổn định và phát triển bền vững.

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Arita ủng hộ đồng bào tỉnh Gia Lai 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Triton - Quy Nhon Sky Residence là dự án nhà ở chung cư hỗn hợp do Công ty Cổ phần Arita làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 7.000 m² tại số 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Dự án có tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng và được quy hoạch theo mô hình chung cư cao cấp, chú trọng đến chất lượng không gian sống, tính kết nối và sự hài hòa với cảnh quan tự nhiên của đô thị biển.

Theo quy hoạch, công trình có quy mô 4 tầng hầm và 48 tầng nổi, với chiều cao dự kiến sau khi hoàn thành đạt hơn 181,9 mét, định hướng trở thành dự án chung cư cao nhất tại tỉnh Gia Lai. Với chiều cao nổi bật và vị trí trung tâm, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần định hình diện mạo đô thị theo hướng hiện đại và khai thác hiệu quả không gian theo chiều cao.

Phối cảnh dự án Triton - Quy Nhon Sky Residence với quy mô cao tầng, hướng tầm nhìn ra biển Quy Nhơn.

Một trong những lợi thế nổi bật của dự án là vị thế "Tựa Sơn Hướng Thủy", nằm trên cao độ lý tưởng, mở rộng tầm nhìn hướng biển và thừa hưởng cảnh quan tự nhiên đặc trưng của khu vực. Theo chủ đầu tư, yếu tố vị trí và địa hình đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm sống, đặc biệt đối với phân khúc chung cư cao cấp tại đô thị biển.

Song song với quy mô xây dựng, Triton - Quy Nhon Sky Residence được định hướng phát triển hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối cộng đồng cư dân. Các tiện ích như hồ bơi bốn mùa, Sky Garden, không gian sinh hoạt cộng đồng và các khu chức năng được tích hợp nhằm nâng cao chất lượng sống trong môi trường đô thị hiện đại. Dự án cũng dự kiến bố trí hai bãi đáp trực thăng trên đỉnh tòa nhà theo thiết kế và phê duyệt triển khai, tạo điểm nhấn về mặt kỹ thuật và tiêu chuẩn phát triển của công trình.

Khu đất triển khai dự án Triton - Quy Nhon Sky Residence tại vị trí trung tâm đô thị ven biển Quy Nhơn.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án không chỉ hướng đến việc cung cấp không gian an cư cao cấp mà còn góp phần hình thành một phong cách sống hiện đại, nơi biển không chỉ là cảnh quan mà trở thành một phần của nhịp sống hằng ngày. Triton - Quy Nhon Sky Residence được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn chung cư cao cấp tại tỉnh Gia Lai, thu hút cư dân và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực trung tâm đô thị biển trong thời gian tới.

Lễ khởi công ngày 19/12 không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một dự án bất động sản quy mô lớn, mà còn mở ra kỳ vọng về một điểm nhấn kiến trúc mới, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tin dự án: Dự án Xây dựng Nhà ở chung cư hỗn hợp tại khu đất số 72B, đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.