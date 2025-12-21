Cận cảnh nơi xây Khu nhà ở xã hội tập trung đầu tiên ở Hà Nội

Ngoài Tiên Dương 1, tại khu vực huyện Đông Anh (cũ) có nhiều dự án NOXH đang được triển khai. Hiện tại, dự án NOXH tại ô đất CT3, khu đô thị mới Kim Chung với hơn 1.100 căn hộ đang tiếp nhận hồ sơ. Trước đó, dự án NOXH Uy Nỗ do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư đã hoàn thành nhận hồ sơ mua, thuê mua, hiện đang chấm điểm. Mức giá bán căn hộ NOXH tại khu vực này dao động quanh 18,4- 21 triệu đồng/m2.