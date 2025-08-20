Dù đã mở bán 6 năm, đã hoàn thiện hàng nghìn căn hộ và có giá hấp dẫn, khu đô thị Waterpoint vẫn vắng bóng người. Một phần nguyên nhân đến từ vị trí cách trung tâm TP.HCM đến một tiếng di chuyển. Các hạ tầng hỗ trợ như đường vành đai 3, cao tốc bến Lức - Long Thành chưa hoàn thiện. Còn đường vành đai 4 vẫn ở “thì tương lai”.