Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở
Dù đã mở bán 6 năm, mức giá căn hộ, nhà phố chỉ bằng khoảng 1/3 so với ở trung tâm TP.HCM, khu đô thị Waterpoint vẫn chưa có nhiều người ở.
- 08-08-2025Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking
- 01-08-2025Toàn cảnh đoạn trên cao duy nhất của đường Vành đai 3: Phiến dầm dài như bể bơi liên tục được lắp đặt, sắp chạy xuyên qua đại đô thị của Vinhomes
