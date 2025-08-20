Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở

20-08-2025 - 06:59 AM | Bất động sản

Dù đã mở bán 6 năm, mức giá căn hộ, nhà phố chỉ bằng khoảng 1/3 so với ở trung tâm TP.HCM, khu đô thị Waterpoint vẫn chưa có nhiều người ở.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 1.

Dự án khu đô thị Waterpoint nằm tại Bến Lức (Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) do Tập đoàn Nam Long cùng các đối tác quốc tế phát triển.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 2.

Dự án có tổng quy mô 355 ha và vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Waterpoint được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái ven sông, mật độ xây dựng khoảng 23%.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 3.

Hiện tại, dự án khu đô thị Waterpoint đã hoàn thiện hơn 1.200 căn EHome Southgate và các phân khu Rivera, Aquaria, Park Village, cùng hạ tầng đồng bộ. Tính đến giữa năm 2025, hơn 3.000 sản phẩm đã bàn giao, cư dân bắt đầu sinh sống từ đầu năm.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 4.

Giá căn hộ tại đây còn tương đối “mềm”. Theo một môi giới, căn hộ diện tích 51–64 m² đang được chào bán ở mức 1,2–1,7 tỷ đồng (23,5–26,6 triệu đồng/m²). Nhà phố vườn phổ biến khoảng 100 m², có giá 4 –4,6 tỷ đồng/căn (40–46 triệu đồng/m²).

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 5.

Shophouse diện tích khoảng 90 m² có giá khoảng 5,8 tỷ đồng, tương đương 48,3 triệu đồng/m². Còn biệt thự có giá trung bình 36 - 37 tỷ đồng/căn.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 6.

“So với năm 2024, mức giá hiện tại đã tăng hơn 20%, chủ yếu nhờ làn sóng hạ tầng của vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và sự xuất hiện của các dự án lân cận như Eco Retreat (thuộc tập đoàn Ecopark). Khi các tuyến đường hoàn thành và thông xe, giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng”, môi giới này cho biết.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 7.

Mức giá hiện tại của khu đô thị Waterpoint chỉ bằng ⅔ so với một số dự án lân cận như Eco Retreat, nơi nhà phố và shophouse đang có giá 6–9 tỷ đồng/căn, diện tích 90–120 m², tương đương khoảng 66,7–75 triệu đồng/m².

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 8.

Dù đã mở bán 6 năm, đã hoàn thiện hàng nghìn căn hộ và có giá hấp dẫn, khu đô thị Waterpoint vẫn vắng bóng người. Một phần nguyên nhân đến từ vị trí cách trung tâm TP.HCM đến một tiếng di chuyển. Các hạ tầng hỗ trợ như đường vành đai 3, cao tốc bến Lức - Long Thành chưa hoàn thiện. Còn đường vành đai 4 vẫn ở “thì tương lai”.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 9.

Khác với nhiều khu đô thị tập trung vào nhà ở và thương mại, Waterpoint được quy hoạch với khoảng 65 ha diện tích cây xanh, 8 km kênh đào và vịnh nước ngọt rộng 8,6 ha, tạo không gian cảnh quan gắn với yếu tố tự nhiên, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 10.

Hơn nữa, dự án còn nằm sát sông Vàm Cỏ Đông, có hành lang sông rộng hơn 50m được giữ nguyên. Mật độ dân số dự kiến của toàn khu khoảng 84 người/ha, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 184 người/ha tại Quận 1 (TP.HCM cũ).

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 11.

Ngoài ra, trong bán kính khoảng vài trăm mét của khuôn viên dự án có đầy đủ tiện ích như trường học, trung tâm thương mại, câu lạc bộ thể thao, bến du thuyền, công viên,... Trong ảnh là trường quốc tế EMASI Plus, có quy mô 6 ha.

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở- Ảnh 12.

Với quỹ đất lớn, vị trí ven sông, kết nối trực tiếp các trục giao thông trọng điểm và tốc độ triển khai nhanh, khu đô thị Waterpoint được giới đầu tư đánh giá vẫn còn dư địa tăng giá trong tương lai, đặc biệt ở phân khúc thấp tầng hướng sông.

 Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với nghìn căn nhà phố tại "đại bản doanh mới", giá chưa từng có, khách ào ào booking

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

