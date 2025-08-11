Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành trước ngày thông xe

Mặt đường được thảm nhựa phẳng, lan can bảo vệ đã lắp đặt dọc tuyến, trong khi hệ thống biển báo giao thông và khung bảng chỉ dẫn đang được thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Nút giao đường dẫn cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nằm cách trạm thu phí Long Phước khoảng 2,5 km, theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.
Từ nút giao vành đai 2 (đường Võ Chí Công, TP.HCM), phương tiện di chuyển thêm khoảng 3,5 km sẽ tới nút giao này, sau đó rẽ phải để vào đường dẫn qua cầu Nhơn Trạch, tiếp tục đến đường Lý Tự Trọng.