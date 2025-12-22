Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Dương lịch

22-12-2025 - 10:30 AM | Xã hội

Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm, với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật vào 23h45 ngày 31/12 chào năm mới 2026.

UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán tại 31 điểm với tổng cộng 38 trận địa pháo hoa.

Trong đó, dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).

Cụ thể, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026.

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 với chủ đề "Countdown 2026 - Mở kết nối thật", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm, với tổng số 32 trận địa. Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn vào 0h ngày 17/2/2026 (thứ Ba, đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ).

Căn cứ tình hình thực tế, UBND TP sẽ đề xuất báo cáo Thường trực Thành ủy phương án, kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa với tư duy mới, nâng tầm quy mô và chất lượng; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ trình diễn ánh sáng mới, hiện đại kết hợp với pháo hoa truyền thống để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, mãn nhãn phục vụ nhân dân.

Đối với hoạt động văn hóa, du lịch, thành phố dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện phong phú, đa dạng từ trước Tết và kéo dài xuyên Tết. Các di tích mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ; nhiều sản phẩm du lịch mới được ra mắt nhằm tạo không khí Tết truyền thống đặc trưng của Thủ đô.


Minh Tuệ/VTC news

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương SN 1985 trong một chuyên án lớn

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương SN 1985 trong một chuyên án lớn Nổi bật

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an? Nổi bật

TOÀN VĂN: PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 15 KHÓA XIII CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

TOÀN VĂN: PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 15 KHÓA XIII CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

10:03 , 22/12/2025
Khai mạc Hội nghị Trung ương thứ 15 Khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương thứ 15 Khóa XIII

09:57 , 22/12/2025
Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số

Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số

09:20 , 22/12/2025
Từ vụ “người chết trở về” sau 5 năm, công an phát cảnh báo nóng

Từ vụ “người chết trở về” sau 5 năm, công an phát cảnh báo nóng

08:49 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên