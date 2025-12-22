Khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương SN 1985 trong một chuyên án lớn

“Vẽ” dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (sinh năm 1995, trú tại xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (sinh năm 1986, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2024, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn cùng Trần Quang Út thuê người tạo lập dự án Kayple để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử KAY. Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án Kayple vào hoạt động.

Mai Minh Tấn và Trần Quang Út, 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ dự án ảo Kayple (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của đối tượng Mai Minh Tấn (Ảnh: Bộ Công an).

Thông tin về thủ đoạn của các đối tượng, Thiếu tá, Điều tra viên Nguyễn Thành Luân cho biết trên tờ Công an nhân dân: Để dễ bề câu nhử nhiều người vào bẫy lừa bằng công nghệ cao,Tấn và Út “nổ” rằng, dự án Kayple là một phần mềm được tạo lập ở nước ngoài, thu hút đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, dự án hiện chỉ có 7 triệu Kay nên trong tình trạng khan hiếm, nên giá trị đồng tiền điện tử Kay liên tục tăng lên, tại thời điểm tháng 9/2024, tỷ giá 1 Kay lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt. Do đó những người sớm tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.

Táo bạo hơn nữa là Tấn và Út còn thuê một số đối tượng “chân rết” đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm (Leader) thực hiện nhiệm vụ định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple.

Mỗi tuần, các đối tượng làm Leader được Tấn và Út chi trả tiền công bằng USDT từ số tiền đã kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt được.

Nhưng thực tế, toàn bộ số tiền mà bị hại đầu tư vào dự án Kayple được chuyển ngay đến các ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, sau đó Tấn, Út và nhóm Leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân. Còn số USDT, KAY hiển thị trên ví điện tử Kayple của bị hại hoàn toàn là số liệu ảo, do các đối tượng lập trình để bị hại tin tưởng việc đầu tư dự án là có thật.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết USDT đã chiếm đoạt, không còn người tham gia đầu tư vào dự án Kayple, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống để bị hại không đăng nhập được vào Dự án Kayple, thông báo với bị hại là dự án ở nước ngoài đang bảo trì nên không đăng nhập được.

Sau đó, hạ dần giá trị đồng KAY, mục đích để bị hại nghĩ là việc đầu tư vào dự án Kayple bị thua lỗ nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm của Tấn và Út, bắt giữ thêm 8 đối tượng khác có liên quan gồm:

Lê Minh Hiệp (sinh năm 1987, trú tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương (sinh năm 1985, trú Đắk Lắk), Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1989, trú TP HCM, Đinh Văn Giới (sinh năm 1982, trú TP HCM), Trần Tấn Cường (sinh năm 1993, trú tỉnh Đắk Lắk), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1986, trú TP HCM), Đào Thanh Phong (sinh năm 1981, trú tỉnh Vĩnh Long) và Trần Văn Tứ (sinh năm 1985, trú TP HCM).

Khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ. (Ảnh: Công an nhân dân).

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương tại phố Lê Quý Đôn, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Công an nhân dân).

Cùng với việc lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.