Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số

22-12-2025 - 09:20 AM | Xã hội

Phát hiện trúng độc đắc của xổ số miền Nam, người đàn ông quê Cần Thơ liền chạy sang tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng

Sáng 22-12, liên quan kết quả xổ số miền Nam, đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 831747) 11 tờ vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 14-12.

Xổ số miền Nam: Người đàn ông suýt mất 22 tỉ đồng độc đắc vì quên dò vé số - Ảnh 1.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho một nam khách hàng trúng độc đắc 22 tỉ đồng. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

"Khách mua đúng 1 tuần mới phát hiện trúng độc đắc nên từ Sóc Trăng (TP Cần Thơ) qua Trà Vinh (Vĩnh Long) ghé Phú Vinh đổi. Cảm ơn anh trai chọn Phú Vinh làm nơi giao dịch" – đại diện đại lý vé số Phú Vinh chia sẻ lên trang facebook của đại lý mình.

Dòng chia sẻ trên facebook của đại lý vé số Phú Vinh lập tức nhận về khoảng 1.500 lượt thích, bình luận và chia sẻ. Trong đó, bên cạnh việc chúc mừng chủ nhân may mắn suýt bỏ quên 11 tờ vé số trúng độc đắc, nhiều người còn vào "xin vía trúng độc đắc" như nam khách hàng nêu trên.

Nói về cách nhận thưởng, đại diện đại lý vé số Phú Vinh cho biết nam khách hàng nhận tiền mặt 5 tỉ đồng; còn lại nhận qua chuyển khoản.

Trước đó, vào ngày 19-12, một người phụ nữ đã đến đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh để đổi thưởng giải độc đắc (dạy số 770983) 1 tờ vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 18-12.

Tại đây, người phụ nữ này cho biết trong lúc 2 vợ chồng vừa ăn cơm vừa dò kết quả xổ số thì người chồng đã vứt bỏ tờ vé số vì nghĩ không trúng thưởng. Tuy nhiên, người vợ phát hiện còn lô độc đắc chưa công bố kết quả nên kêu chồng lụm lên do tiếp.

"Tui kêu ổng lụm lên dò lô cuối cùng, biết đâu trúng độc đắc thì sao. Ngờ đâu, giải độc đắc vừa công bố giống y chang tờ vé số tôi đang cầm trên tay" – người phụ nữ này kể lại với chủ đại lý vé số Phước Danh.

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Theo Thu Tâm

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ vụ “người chết trở về” sau 5 năm, công an phát cảnh báo nóng

Từ vụ “người chết trở về” sau 5 năm, công an phát cảnh báo nóng Nổi bật

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an? Nổi bật

Tạm giữ hình sự Hoàng Thị Xinh sinh năm 2000

Tạm giữ hình sự Hoàng Thị Xinh sinh năm 2000

07:50 , 22/12/2025
Cháy lớn tại trụ sở bưu điện ở Ninh Bình

Cháy lớn tại trụ sở bưu điện ở Ninh Bình

06:49 , 22/12/2025
242 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

242 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:02 , 21/12/2025
Hàng ngàn người sập bẫy, mất 1.275 tỉ đồng vì đầu tư đồng tiền KAY

Hàng ngàn người sập bẫy, mất 1.275 tỉ đồng vì đầu tư đồng tiền KAY

19:50 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên