Tạm giữ hình sự Hoàng Thị Xinh sinh năm 2000

22-12-2025 - 07:50 AM | Xã hội

Công an Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Thị Xinh về hành vi buôn bán hàng cấm.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Phúc Lộc, TP Hà Nội vừa bắt giữ 01 vụ, 02 đối tượng buôn bán pháo nổ.

Khoảng 19h ngày 16/12/2025, Tổ công tác của Công an xã Phúc Lộc làm nhiệm vụ tuần tra trên đoạn đường Tỉnh lộ 417 thuộc thôn Nam Hà 6 phát hiện một người đang chở 03 thùng carton có biểu hiện nghi vấn.

Tạm giữ hình sự Hoàng Thị Xinh sinh năm 2000 - Ảnh 1.

Chân dung Xinh, Vinh và tang vật. Ảnh: CA Hà Nội

Tiến hành kiểm tra bên trong có các hộp giấy hình hộp chữ nhật, nghi là pháo nổ. Qua xác minh, chủ số hàng trên là Hoàng Thị Xinh (SN: 2000, trú tại: xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An). Tại cơ quan Công an, Xinh khai nhận đã mua 33,6 kg pháo của Hoàng Văn Vinh (SN 1992, trú tại: xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) sau đó bán lại kiếm lời.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã tạm giữ Hoàng Thị Xinh và Hoàng Văn Vinh về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

