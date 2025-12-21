Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố vợ chồng Huỳnh Xuân Hùng và Huỳnh Thị Thu Minh

21-12-2025 - 19:29 PM | Xã hội

2 vợ chồng bị khởi tố về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất việc khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một vụ ẩu đả nghiêm trọng trong khu dân cư, đồng thời khởi tố 7 bị can để làm rõ các hành vi xâm phạm sức khỏe người khác và gây mất trật tự công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm bị can gồm ba thành viên trong một gia đình là Huỳnh Xuân Hùng (55 tuổi), bà Huỳnh Thị Thu Minh (44 tuổi) và anh Huỳnh Đức Tân (21 tuổi), cùng bốn người khác là Trần Bảo Tuấn (31 tuổi), Trần Bảo Quốc (41 tuổi), Trần Tấn Bình (47 tuổi) và Ngô Văn Sáu (35 tuổi). Tất cả đều cư trú tại xã Krông Ana.

Khởi tố vợ chồng Huỳnh Xuân Hùng và Huỳnh Thị Thu Minh - Ảnh 1.

Các đối tượng nghe đọc quyết định khởi tố. Ảnh: TPO

Trong số này, Huỳnh Xuân Hùng bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ điều tra do có dấu hiệu liên quan đến cả hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Sáu bị can còn lại bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai hộ gia đình sống liền kề. Dù từng được tổ tự quản ở địa phương đứng ra hòa giải, song bất đồng không được giải quyết dứt điểm. Đến chiều 11/10, căng thẳng bùng phát thành xô xát, các bên đã sử dụng hung khí tấn công lẫn nhau, khiến một số người bị thương và gây náo loạn khu vực, làm ảnh hưởng đến giao thông cũng như tình hình an ninh trật tự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bảo đảm xử lý vụ việc đúng người, đúng hành vi theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Công an đề xuất tính điểm, xếp hạng công dân số trên VNeID

Bộ Công an đề xuất tính điểm, xếp hạng công dân số trên VNeID Nổi bật

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera Nổi bật

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

18:48 , 21/12/2025
Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 21-12: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 21-12: Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, Thái Bình

18:29 , 21/12/2025
Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Nhà trường bất ngờ nhận được tiền nhưng không rõ người gửi

Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Nhà trường bất ngờ nhận được tiền nhưng không rõ người gửi

18:08 , 21/12/2025
Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của nguyên Phó Chủ tịch thị trấn La Thị Thanh

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của nguyên Phó Chủ tịch thị trấn La Thị Thanh

17:51 , 21/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên