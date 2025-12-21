Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của nguyên Phó Chủ tịch thị trấn La Thị Thanh

21-12-2025 - 17:51 PM | Xã hội

La Thị Thanh là nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với La Thị Thanh, sinh năm 1983, thường trú tại thôn 1, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang, Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công xã Hoàng Su Phì, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 360, Bộ luật hình sự năm 2025.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của nguyên Phó Chủ tịch thị trấn La Thị Thanh- Ảnh 1.

La Thị Thanh nghe đọc Quyết định khởi tố. Ảnh: CA Tuyên Quang

Trước đó vào năm 2024, với cương vị là Phó chủ tịch UBND thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập), La Thị Thanh được giao nhiệm vụ phụ trách khối Kinh tế, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giao thông, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý đô thị và Nông nghiệp, thú y. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, La Thị Thanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, chưa tham mưu, triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực tài nguyên, không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của cơ quan quản lý khoáng sản tại địa phương theo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và quy chế quản lý khoáng sản của UBND tỉnh.

Dẫn đến để xảy ra vụ việc Lê Văn Toàn, sinh năm 1987, trú tại thôn 5, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (trước sáp nhập) khai thác khoáng sản (cát) trái phép tại khu vực lòng sông Chảy trong thời gian dài, tổng khối lượng cát đã khai thác trái phép trên 13.000m3, trị giá trên 2,7 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước về kinh tế và tài nguyên.

