Vụ người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về: Lên kịch bản "giả chết" trục lợi gần 1,3 tỉ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa nhanh chóng đấu tranh, làm rõ một vụ "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" rất tinh vi của Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), với thủ đoạn giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Mẹ con bà Trần Thị Thập (ảnh phải) và Nguyễn Thị Thu lên kịch bản giả chết để trục lợi bảo hiểm

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung.

Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Ba năm sau (năm 2020), Thu phát hiện mình bị bệnh ung thư, hay có mâu thuẫn với mẹ đẻ nên nảy sinh ý định "giả chết" để lấy tiền bảo hiểm.

Từ ý định trên, Thu đã lên kịch bản và đề nghị mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tham gia. Bà Thập lúc đầu từ chối, nhưng sau đó đã đồng ý.

Để giả chết, Thu lên kịch bản sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Khu mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại nghĩa trang địa phương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 7-6-2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây xát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết".

Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.

Đến nửa đêm ngày 7-6-2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà thầy cúng ở tạm, sau đó trốn vào tỉnh Đồng Nai làm ăn.

Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, nên chính quyền, người dân, không ai hay biết nên cứ tưởng Thu đã chết thật, bà con, bạn bè, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất đàng hoàng cho người xấu số.

Khi kịch bản Thu đã chết hoàn tất, ngày 8-6-2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS.

Nguyễn Thị Thu bị bắt giữ khi kịch bản giả chết bại lộ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu, với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Lấy được tiền bảo hiểm, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ (nay là tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị xóa khai tử. Cách đây 5 năm, trên địa bàn cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử nên có nhiều nghi vấn cần làm rõ. Sau khi tiếp nhận tin báo, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quang Trung đã nhanh chóng xác minh ban đầu và làm rõ Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi "giả chết" của mình để trục lợi bảo hiểm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.



