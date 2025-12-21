Khám xét tại nơi ở, tạm giữ hình sự 2 mẹ con Nguyễn Thị Thu

Ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung: Có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984) trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cũ) nay là Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đề nghị xóa khai tử. Cách đây 5 năm, trên địa bàn cũng có người tên là Nguyễn Thị Thu được người nhà khai tử nên có nhiều nghi vấn cần làm rõ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, với các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Quang Trung đã nhanh chóng xác minh ban đầu và làm rõ Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn (cũ) cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 08/6/2020. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường và có dấu hiệu hoạt động phạm tội, Công an phường Quang Trung đã báo cáo, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Ảnh: CA Thanh Hoá

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Ảnh: CA Thanh Hoá

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi "giả chết" của mình để trục lợi bảo hiểm.

Năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Đến năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi số" và lấy tiền bảo hiểm.

Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (sinh năm 1955) để lên một "kịch bản giả chết" hết sức tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập. Làm việc với Cơ quan điều tra, bà Trần Thị Thập khai nhận: Khi nghe nó nói, tôi nhất quyết không đồng ý, nhưng nó dọa nếu tôi không làm theo thì nó sẽ cắn dây điện tự tử chết thật thì sẽ vừa mất con, vừa không được chi trả tiền bảo hiểm.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (Trái) và Trần Thị Thập. Ảnh: CA Thanh Hoá

Ảnh: CA Thanh Hoá

Với sự "quyết tâm" của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch "giả chết" tinh vi đã được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 07/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết". Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.

Khoảng nửa đêm 07/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết và một đám tang thật tổ chức cho một người chết giả đã diễn ra; bà con, bạn bè, hàng xóm đến phúng viếng, tiễn đưa và chôn cất đàng hoàng cho người xấu số. Người phụ nữ có tên Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984) trú tại khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa trước đây đã về với ông bà, tổ tiên và không còn tồn tại ở địa phương.

"Kịch bản giả chết" của mẹ con Nguyễn Thị Thu nhanh chóng được phơi bày. Ảnh: CA Thanh Hoá

Nguyễn Thị Thu khai nhận tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Thanh Hoá

Sau khi Thu "chết", ngày 08/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu. Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 01 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 01 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.

Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận: Do bị bệnh nên tôi đã nghĩ đến việc tự tự chết, nhưng nghĩ đến việc chưa báo hiếu cho mẹ nếu tự tử chết sẽ không được chi trả bảo hiểm nên mới giả chết để lấy tiền bảo hiểm. Sau khi chết tôi sẽ bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc và không còn liên quan gì đến mọi người trong gia đình. Tóm lại lúc đó tôi sẽ giống như một người thay cung đổi số, thay đổi hết mọi thứ về bản thân mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ đối với các đối tượng có liên quan để điều tra mở rộng vụ án.