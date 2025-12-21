Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera

21-12-2025 - 07:57 AM | Xã hội

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các video clip nhạy cảm trích từ camera của các hộ gia đình bị phát tán và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Đa số đây là các video, hình ảnh sinh hoạt riêng tư, thậm chí là nhạy cảm của các thành viên trong gia đình.

Các đối tượng không chỉ dừng lại ở hành vi xâm phạm bí mật đời tư mà còn sử dụng nguồn dữ liệu này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, như: Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, cưỡng đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của công dân,… gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Điều đó cho thấy, hệ thống camera giám sát của nhiều hộ gia đình mắc phải một số điểm yếu chung và đang bị các đối tượng tội phạm khai thác triệt để thông qua hình thức tấn công xâm nhập hệ thống camera, từ đó đánh cắp dữ liệu cá nhân để phát tán và rao bán như:

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera - Ảnh 1.

Nhiều hộ gia đình sau khi lắp đặt camera, thường không thay đổi mật khẩu mà sử dụng luôn mật khẩu mặc định hoặc có thay đổi nhưng đặt mật khẩu yếu, không thay đổi mật khẩu thường xuyên dẫn đến các đối tượng xấu dễ dàng dò tìm mật khẩu thông qua các công cụ, tiện ích hoặc nguồn mở trên internet.

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera - Ảnh 2.

Các hộ gia đình thường lắp đặt camera tại các khu vực nhạy cảm, như: phòng ngủ, phòng thay đồ hoặc các khu vực riêng tư khác vì nhiều mục đích. Tuy nhiên, chính vì việc này, khi các đối tượng xấu xâm nhập được hệ thống camera đã khai thác triệt để nguồn dữ liệu nhạy cảm của người dân bằng cách trích xuất, sau đó biên tập lại và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội hoặc các diễn đàn "đen".

Trước tình trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera - Ảnh 3.

Mật khẩu mạnh thường có nhiều ký tự gồm chữ hoa, thường, số và ký tự đặc biệt. Không nên sử dụng các thông tin có liên quan đến cá nhân và người thân trong gia đình (họ tên, ngày tháng năm sinh, biệt danh,…) để đặt mật khẩu.

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera - Ảnh 4.

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera - Ảnh 5.

Không lắp đặt camera tại các khu vực nhạy cảm (phòng ngủ, phòng thay đồ,…) nếu như không thực sự cần thiết; hoặc sử dụng chức năng che chắn vật lý khi không sử dụng.

Công an cảnh báo nóng tới tất cả các gia đình đang lắp camera - Ảnh 6.

Những việc làm trên tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc bảo mật hệ thống camera gia đình. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống giám sát ngôi nhà của mình nhằm bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ bị tấn công xâm nhập.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường

Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường Nổi bật

Lịch chi trả lương hưu tháng 1-2026 tại 34 tỉnh, thành

Lịch chi trả lương hưu tháng 1-2026 tại 34 tỉnh, thành Nổi bật

Từ 1/1/2026, thêm 2 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

Từ 1/1/2026, thêm 2 nhóm đối tượng được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh

23:14 , 20/12/2025
Bắt tạm giam nhân viên Lê Thị Linh Nhung

Bắt tạm giam nhân viên Lê Thị Linh Nhung

20:59 , 20/12/2025
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số Quốc gia

Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số Quốc gia

20:41 , 20/12/2025
Công an Cà Mau tiến hành bắt tạm giam bị can Lê Thị Linh Nhung

Công an Cà Mau tiến hành bắt tạm giam bị can Lê Thị Linh Nhung

20:29 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên