Lịch chi trả lương hưu tháng 1-2026 tại 34 tỉnh, thành

Nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH cho người hưởng, BHXH Việt Nam đã công bố lịch chi trả tháng 1-2026 cho 34 tỉnh, thành phố.

Chi trả qua tài khoản cá nhân

Đối với hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, BHXH Việt Nam yêu cầu các BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc lập, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử trước ngày 1 của tháng chi trả.

Theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH được chi trả hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH khu vực. Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, Phòng Kế hoạch – Tài chính chuyển tiền vào tài khoản người hưởng. BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương hoàn tất lập, kiểm soát và phê duyệt lệnh chi điện tử trước ngày 1, đồng thời phối hợp với ngân hàng rà soát, đối chiếu thông tin để bảo đảm chi trả chính xác, kịp thời, không gián đoạn.

Chi trả tại điểm chi trả cố định

Việc chi trả tiền mặt được thực hiện từ ngày 2 đến hết ngày 10-1-2026, tối thiểu 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả; chỉ kết thúc trước ngày 10 đối với các điểm đã chi trả hết theo danh sách do cơ quan BHXH cung cấp.

Chi trả tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả

Từ ngày 11 đến ngày 25 hằng tháng, tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả. Trường hợp ngày chi trả trùng ngày nghỉ, lễ, Tết, thời điểm chi trả được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, BHXH các địa phương phối hợp với bưu điện tỉnh, thành tổ chức chi trả theo lịch đã thống nhất giữa BHXH khu vực và bưu điện.

Người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại điểm chi trả

Đáng chú ý, trong đợt chi trả mới này, người hưởng tại 4 tỉnh thành Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa đã được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH sớm, từ kỳ chi trả tháng 12-2025.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 5-12, bưu điện các địa phương đã bố trí nhân lực, cơ sở vật chất để chi trả gộp ba tháng (12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026), bảo đảm chính xác, an toàn, kịp thời cho người hưởng.

Việc chi trả gộp được thực hiện theo Nghị quyết 380/NQ-CP ngày 25-11-2025 của Chính phủ về khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các tỉnh miền Trung và công văn hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Tại Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh đã chi trả cho 24.125 người hưởng trong kỳ tháng 12-2025, với tổng số tiền gần 352 tỉ đồng. Do ảnh hưởng của lũ lụt, một số địa bàn chưa khắc phục hoàn toàn, đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương rà soát, cập nhật thông tin để bảo đảm chi trả đầy đủ.

Công tác chi trả tại các điểm kéo dài đến hết ngày 7-12; sau đó người hưởng có thể nhận tại các bưu cục. Với người già yếu, khó đi lại, bưu điện tổ chức chi trả tại nhà.

Tại Lâm Đồng, bưu điện bố trí 296 điểm chi trả trên toàn tỉnh. Trong kỳ tháng 12-2025, địa phương chi trả cho 14.799 người hưởng, trong đó 142 người được chi trả tại nhà, với tổng số tiền 253,3 tỉ đồng; việc chi trả tại điểm kết thúc vào ngày 10-12.