Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thủ quỹ hợp tác xã bị bắt

20-12-2025 - 13:47 PM | Xã hội

Lợi dụng được giao làm thủ quỹ Hợp tác xã Nghĩa Lợi (Ninh Bình), Vũ Xuân Tiến đã tham ô hàng trăm triệu đồng để tiều xài cá nhân

Ngày 20-12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Tiến (SN 1972, ngụ xóm 6, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Bắt thủ quỹ hợp tác xã tham ô tài sản - Ảnh 1.

Vũ Xuân Tiến, đối tượng tham ô hàng trăm triệu đồng của hợp tác xã. Ảnh Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra xác định, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao là thủ quỹ Hợp tác xã Nghĩa Lợi (xã Quỹ Nhất), Vũ Xuân Tiến đã lợi dụng việc được giao quản lý tiền, trực tiếp mang tiền của hợp tác xã đi gửi tiết kiệm.

Tuy nhiên, Tiến đã không thực hiện như nhiệm vụ được giao mà đã tự ý gửi tiền vào sổ tiết kiệm cá nhân. Sau đó, tự ý rút trước hạn số tiền 600 triệu đồng rồi chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng, không hoàn trả cho hợp tác xã.

Đến khi, Hợp tác xã yêu cầu bàn giao tiền, Vũ Xuân Tiến cố tình che giấu bằng cách khai báo gian dối số tiền trên vẫn đang được gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy Vũ Xuân Tiến không còn bất kỳ khoản tiền tiết kiệm nào tại đây.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loạt cán bộ lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa bị bắt

Loạt cán bộ lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa bị bắt Nổi bật

Xổ số miền Nam: Nữ nhân viên tiệm vàng ở Vĩnh Long gây “bão” mạng

Xổ số miền Nam: Nữ nhân viên tiệm vàng ở Vĩnh Long gây “bão” mạng Nổi bật

Người phụ nữ bị lừa 7,6 tỉ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng

Người phụ nữ bị lừa 7,6 tỉ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng

13:07 , 20/12/2025
Khám xét nơi ở, bắt giữ Đôn Thị Ly sinh năm 1996

Khám xét nơi ở, bắt giữ Đôn Thị Ly sinh năm 1996

12:30 , 20/12/2025
Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM đặt ở phường Sài Gòn, Bến Thành và An Khánh

Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM đặt ở phường Sài Gòn, Bến Thành và An Khánh

10:19 , 20/12/2025
Bắt Đặng Sử Đức sinh năm 1998

Bắt Đặng Sử Đức sinh năm 1998

09:49 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên