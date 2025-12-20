Bắt Đặng Sử Đức sinh năm 1998

Công an TP Hà Nội ngày 19/12 cho biết, Công an phường Cầu Giấy đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đặng Sử Đức (SN 1998; thường trú tại xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đức về tội "Cướp tài sản". Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 28/8/2024 (theo hồ sơ gốc), Cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Sử Đức.

Quyết định truy nã Đặng Sử Đức - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn và rà soát các đối tượng khả nghi, Công an phường Cầu Giấy phát hiện Đức xuất hiện tại khu vực phường. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, lập kế hoạch vây bắt. Đến ngày 15/12/2025, các trinh sát đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng ngay tại cổng Công viên Cầu Giấy.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu và tiến hành bàn giao Đặng Sử Đức cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.