Bắt giữ Đặng Xuân Trường

20-12-2025 - 07:56 AM | Xã hội

Đặng Xuân Trường là nghi phạm đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền vàng.

Theo thông tin báo Người lao động, ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an phường Duy Tân (Ninh Bình) vừa điều tra, truy xét, bắt giữ Đặng Xuân Trường (SN 1990, ngụ thôn Thọ Vực, xã Hòa Xá, TP Hà Nội) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đặng Xuân Trường là nghi phạm đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền vàng.

Bắt giữ Đặng Xuân Trường- Ảnh 1.

Đặng Xuân Trường từ Hà Nội xuống Ninh Bình phá két sắt trộm tiền vàng. Ảnh: Công an Ninh Bình

Liên quan đến sự việc, báo Lao động cho hay, trước đó, vào ngày 15/12, Công an phường Duy Tân nhận được trình báo của ông Nguyễn Văn Hoành, sinh năm 1973 (trú tại tổ dân phố Phúc Thành, phường Duy Tân) về việc bị kẻ gian phá cửa, đột nhập vào nhà cậy phá két sắt, trộm cắp số tiền 80 triệu đồng và 0,5 chỉ vàng.

Bắt giữ Đặng Xuân Trường- Ảnh 2.

Chiếc két sắt của gia đình ông Hoành bị đối tượng phá hỏng để trộm tiền và vàng bên trong. Ảnh: Diệu Anh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Tân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Trường là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Duy Tân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

