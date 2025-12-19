5 cuộc gọi tuyệt đối không nghe, tắt máy ngay nếu không muốn mất tiền tài khoản

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, tại Quảng Ninh cũng như nhiều địa phương trên cả nước, người dân liên tục phản ánh việc nhận các cuộc gọi từ số lạ nhưng hiển thị tên rất “đáng tin” như: “EHUYENTRANG”, “EMMINHNGUYET”, “CT LUATQTVN”, “CSKH NGANHANG”, “HOTROVAYVON”…

Những tên gọi mang dáng dấp cơ quan nhà nước, ngân hàng hay tổ chức tài chính này thực chất chỉ là lớp vỏ được tạo ra bằng công nghệ giả mạo thông tin người gọi (Caller ID Spoofing).

Lợi dụng thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo dễ dàng đánh vào tâm lý chủ quan, tin tưởng của người nghe, khiến nạn nhân lầm tưởng đang trao đổi với người quen, nhân viên ngân hàng, cán bộ công an, cơ quan thuế hoặc tổ chức uy tín. Khi kết nối thành công, chúng nhanh chóng đưa ra các kịch bản quen thuộc như: thông báo tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường, liên quan đến vụ án rửa tiền, hỗ trợ pháp lý, hoàn thuế, vay vốn ưu đãi hoặc trúng thưởng.

Nhận được cuộc gọi hiển thị thông tin “EHUYENTRANG”, “EMMINHNGUYET”, “CT LUATQTVN”, “CSKH NGANHANG”, “HOTROVAYVON",... người nghe hãy đặc biệt cảnh giác, (Ảnh minh hoạ)

Từ đó, kẻ gian dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng điện tử hoặc yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”. Một số trường hợp còn bị yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ, tạo điều kiện cho đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại và truy cập vào tài khoản tài chính.

Thực tế tại Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị rút sạch tiền trong tài khoản, lộ lọt thông tin cá nhân, thậm chí bị mạo danh vay nợ hoặc mở thẻ tín dụng trái phép. Những thiệt hại này không chỉ gây tổn thất kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và đời sống của nạn nhân.

Điển hình, chị H.T.M. (34 tuổi, TP Hạ Long) cho biết đã nhận cuộc gọi hiển thị tên “CSKH NGANHANG”, thông báo tài khoản của chị có giao dịch bất thường cần xác minh gấp. Người gọi tự xưng là nhân viên bộ phận an ninh tài khoản, liên tục thúc giục chị “hợp tác ngay để tránh bị khóa tài khoản”. Do lo lắng, chị M. đã cung cấp thông tin cá nhân và mã OTP. Chỉ sau vài phút, hơn 39 triệu đồng trong tài khoản của chị bị rút sạch. Khi gọi lại, số điện thoại không còn liên lạc được, tên hiển thị cũng biến mất.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, các sở, ngành và Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên tục phát đi cảnh báo, phối hợp với doanh nghiệp viễn thông để rà soát, chặn lọc các đầu số nghi vấn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tin tuyệt đối vào tên hiển thị trên điện thoại; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP, hình ảnh giấy tờ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không bấm vào liên kết lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động liên hệ tổng đài chính thức của cơ quan, ngân hàng hoặc báo ngay cho công an địa phương để được hỗ trợ.

Hiện các lực lượng chức năng tại Quảng Ninh đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thông tin qua báo chí, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, trường học và khu dân cư. Việc mỗi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời chia sẻ cảnh báo cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi, được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.