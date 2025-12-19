Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia

19-12-2025 - 07:38 AM | Xã hội

Bên trong một cửa hàng bán yến sào trên đường Lê Đại Hành, TPHCM, tồn tại một mạng lưới tội phạm kín kẽ.

Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 26-12, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Nhân (SN 1980; quê An Giang), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1983; quê Phú Yên) cùng 18 đồng phạm về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới".

Vỏ bọc cửa hàng yến sào

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào, thường xuyên qua lại Campuchia. Trong quá trình đi lại, Nhân nhận thấy nhu cầu chuyển tiền nhanh, không qua hệ thống ngân hàng giữa hai quốc gia ngày càng lớn.

Từ năm 2016, Nhân cùng vợ là Nguyễn Thị Thu Thủy bàn bạc, thuê căn nhà trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11 nay là phường Phú Thọ, TPHCM), đăng ký kinh doanh dưới danh nghĩa Công ty TNHH Thực phẩm Vua, bề ngoài là cửa hàng yến sào, bên trong lại vận hành như một "ngân hàng chui".

Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới “thông” Capuchia - Ảnh 1.

Hoạt động chuyển tiền trái phép được tổ chức kín kẽ: tầng trệt bán yến, tiếp khách; tầng trên là nơi nhận tiền, ghi sổ, điều phối dòng tiền đi Campuchia hoặc ngược lại về Việt Nam.

Cách thức vận hành của đường dây này được mô tả đơn giản nhưng hiệu quả. Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia, họ được hướng dẫn đến căn nhờ ở đường Lê Đại Hành, kiểm đếm tiền mặt rồi cung cấp số điện thoại người nhận.

Ngay sau đó, Dương Đại Nghĩa – người giữ vai trò quản lý trực tiếp tại căn nhà trên đường Lê Đại Hành, hoặc Phạm Văn Nhân sẽ gọi điện cho đầu mối tại Campuchia để xác nhận số tiền. Người nhận ở Phnom Penh được thông báo đến văn phòng nhận tiền, không cần bất kỳ giao dịch ngân hàng nào.

Chiều ngược lại, tiền từ Campuchia về Việt Nam cũng được thực hiện theo quy trình tương tự. Nhóm của Nhân và Thủy trực tiếp xử lý các giao dịch dưới 50.000 USD hoặc 1 tỉ đồng. Với các khoản lớn hơn, đường dây chuyển tiếp sang một đầu mối khác tại 1 căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình cũ) để tiếp tục "đưa tiền qua biên giới".

Phí chuyển tiền được ấn định cụ thể: dưới 5.000 USD, phí 3 USD; từ 5.000 USD trở lên, phí 0,5%. Riêng chiều Việt Nam – Campuchia, nhóm của Nhân thu 2% tổng số tiền gửi. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, đường dây này đã chuyển sang Campuchia hơn 304,5 tỉ đồng và 4,8 triệu USD; nhận về Việt Nam hơn 303,7 tỉ đồng và 4,9 triệu USD.

Tổng lợi nhuận mà Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy thu được lên đến 948.610 USD và 2,4 tỉ đồng, tương đương gần 25 tỉ đồng, toàn bộ dùng cho chi tiêu cá nhân. Để duy trì hoạt động, Nhân và Thủy thuê nhiều nhân viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Mắt xích trong đường dây rửa tiền

Không chỉ dừng lại ở vận chuyển tiền trái phép, cơ quan tố tụng xác định đây còn là mắt xích trong một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn xâm nhập email doanh nghiệp, tạo email giả chỉ khác một ký tự để lừa đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản do nhóm kiểm soát.

Song song đó, tại Việt Nam, các bị can lập hàng loạt công ty "ma" mang tên nước ngoài, mở tài khoản USD và VND để nhận tiền, đổi tiền, rút tiền mặt hoặc chuyển tiếp qua Campuchia.

Trong vụ án, Mai Vũ Minh (SN 1995; quê Đắk Lắk) được xác định đã thông qua chính địa chỉ 407A Lê Đại Hành để chuyển 10 tỉ đồng sang Campuchia cho Mai Trà My vào tháng 1-2024. Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi Mai Trà My hiện bỏ trốn và bị truy nã.

Theo Trần Thái

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau Nổi bật

Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản

Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản Nổi bật

Từ 2026, người sinh 3 năm sau đây cần đổi thẻ căn cước công dân để tránh bị phạt tiền

Từ 2026, người sinh 3 năm sau đây cần đổi thẻ căn cước công dân để tránh bị phạt tiền

07:39 , 19/12/2025
Dự báo thời tiết cả nước ngày 19/12: Miền Bắc rét nhất dưới 14°C

Dự báo thời tiết cả nước ngày 19/12: Miền Bắc rét nhất dưới 14°C

07:12 , 19/12/2025
Đang “đi bão” thì chợt nhớ camera AI vẫn hoạt động 24/24!

Đang “đi bão” thì chợt nhớ camera AI vẫn hoạt động 24/24!

06:50 , 19/12/2025
Lật tẩy 'tú bà' Nguyễn Thị Thắm

Lật tẩy 'tú bà' Nguyễn Thị Thắm

23:20 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên