Bên trong cửa hàng yến sào ở TPHCM là mạng lưới giao dịch tiền tệ "thông" Campuchia

Theo kế hoạch, từ ngày 24 đến 26-12, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Nhân (SN 1980; quê An Giang), Nguyễn Thị Thu Thuỷ (SN 1983; quê Phú Yên) cùng 18 đồng phạm về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới".

Vỏ bọc cửa hàng yến sào

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào, thường xuyên qua lại Campuchia. Trong quá trình đi lại, Nhân nhận thấy nhu cầu chuyển tiền nhanh, không qua hệ thống ngân hàng giữa hai quốc gia ngày càng lớn.

Từ năm 2016, Nhân cùng vợ là Nguyễn Thị Thu Thủy bàn bạc, thuê căn nhà trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11 nay là phường Phú Thọ, TPHCM), đăng ký kinh doanh dưới danh nghĩa Công ty TNHH Thực phẩm Vua, bề ngoài là cửa hàng yến sào, bên trong lại vận hành như một "ngân hàng chui".

Hoạt động chuyển tiền trái phép được tổ chức kín kẽ: tầng trệt bán yến, tiếp khách; tầng trên là nơi nhận tiền, ghi sổ, điều phối dòng tiền đi Campuchia hoặc ngược lại về Việt Nam.

Cách thức vận hành của đường dây này được mô tả đơn giản nhưng hiệu quả. Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia, họ được hướng dẫn đến căn nhờ ở đường Lê Đại Hành, kiểm đếm tiền mặt rồi cung cấp số điện thoại người nhận.

Ngay sau đó, Dương Đại Nghĩa – người giữ vai trò quản lý trực tiếp tại căn nhà trên đường Lê Đại Hành, hoặc Phạm Văn Nhân sẽ gọi điện cho đầu mối tại Campuchia để xác nhận số tiền. Người nhận ở Phnom Penh được thông báo đến văn phòng nhận tiền, không cần bất kỳ giao dịch ngân hàng nào.

Chiều ngược lại, tiền từ Campuchia về Việt Nam cũng được thực hiện theo quy trình tương tự. Nhóm của Nhân và Thủy trực tiếp xử lý các giao dịch dưới 50.000 USD hoặc 1 tỉ đồng. Với các khoản lớn hơn, đường dây chuyển tiếp sang một đầu mối khác tại 1 căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình cũ) để tiếp tục "đưa tiền qua biên giới".

Phí chuyển tiền được ấn định cụ thể: dưới 5.000 USD, phí 3 USD; từ 5.000 USD trở lên, phí 0,5%. Riêng chiều Việt Nam – Campuchia, nhóm của Nhân thu 2% tổng số tiền gửi. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2016 đến khi bị bắt, đường dây này đã chuyển sang Campuchia hơn 304,5 tỉ đồng và 4,8 triệu USD; nhận về Việt Nam hơn 303,7 tỉ đồng và 4,9 triệu USD.

Tổng lợi nhuận mà Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy thu được lên đến 948.610 USD và 2,4 tỉ đồng, tương đương gần 25 tỉ đồng, toàn bộ dùng cho chi tiêu cá nhân. Để duy trì hoạt động, Nhân và Thủy thuê nhiều nhân viên, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Mắt xích trong đường dây rửa tiền

Không chỉ dừng lại ở vận chuyển tiền trái phép, cơ quan tố tụng xác định đây còn là mắt xích trong một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn xâm nhập email doanh nghiệp, tạo email giả chỉ khác một ký tự để lừa đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản do nhóm kiểm soát.

Song song đó, tại Việt Nam, các bị can lập hàng loạt công ty "ma" mang tên nước ngoài, mở tài khoản USD và VND để nhận tiền, đổi tiền, rút tiền mặt hoặc chuyển tiếp qua Campuchia.

Trong vụ án, Mai Vũ Minh (SN 1995; quê Đắk Lắk) được xác định đã thông qua chính địa chỉ 407A Lê Đại Hành để chuyển 10 tỉ đồng sang Campuchia cho Mai Trà My vào tháng 1-2024. Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội, trong khi Mai Trà My hiện bỏ trốn và bị truy nã.