Lật tẩy 'tú bà' Nguyễn Thị Thắm

Khoảng 23h20 ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an xã Phục Hòa tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhà nghỉ T.A, thuộc xóm Hưng Long, xã Phục Hòa có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 203 và 204 của nhà nghỉ đang diễn ra hành vi mua bán dâm giữa hai đôi nam nữ. Qua xác minh, hai nữ bán dâm gồm T.T.N (SN 1989, trú tại xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) và N.M.T (SN 1988, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng). Hai nam mua dâm là H.V.C (SN 1975, trú tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) và N.V.Q (SN 1984, trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đến nhà nghỉ T.A thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 800.000 đồng. Trước đó, 04 người này đã gặp nhau tại quán cà phê – karaoke 68 do Nguyễn Thị Thắm (SN 1970, trú tại xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) làm chủ. Tại đây, bà Thắm đã giới thiệu, sắp xếp để các đối tượng đi “vui vẻ”.

Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Cao Bằng

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại nhà trọ T.Đ, thuộc xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai đối tượng khai nhận cũng được bà Nguyễn Thị Thắm giới thiệu tại quán cà phê – karaoke 68. Danh tính hai người gồm V.T.T (SN 1987, trú tại phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ) và H.T.T (SN 1986, trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.