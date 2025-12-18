Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lật tẩy 'tú bà' Nguyễn Thị Thắm

18-12-2025 - 23:20 PM | Xã hội

Từ đôi nam nữ mua dâm trong nhà nghỉ, công an đã phát hiện ra hành vi môi giới mại dâm của Nguyễn Thị Thắm.

Khoảng 23h20 ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Công an xã Phục Hòa tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhà nghỉ T.A, thuộc xóm Hưng Long, xã Phục Hòa có dấu hiệu hoạt động mại dâm.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 203 và 204 của nhà nghỉ đang diễn ra hành vi mua bán dâm giữa hai đôi nam nữ. Qua xác minh, hai nữ bán dâm gồm T.T.N (SN 1989, trú tại xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) và N.M.T (SN 1988, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng). Hai nam mua dâm là H.V.C (SN 1975, trú tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) và N.V.Q (SN 1984, trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đến nhà nghỉ T.A thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 800.000 đồng. Trước đó, 04 người này đã gặp nhau tại quán cà phê – karaoke 68 do Nguyễn Thị Thắm (SN 1970, trú tại xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) làm chủ. Tại đây, bà Thắm đã giới thiệu, sắp xếp để các đối tượng đi “vui vẻ”.

Nguyễn Thị Thắm tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Cao Bằng

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tại nhà trọ T.Đ, thuộc xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa có một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai đối tượng khai nhận cũng được bà Nguyễn Thị Thắm giới thiệu tại quán cà phê – karaoke 68. Danh tính hai người gồm V.T.T (SN 1987, trú tại phường Tân Hòa, tỉnh Phú Thọ) và H.T.T (SN 1986, trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau Nổi bật

Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản

Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản Nổi bật

Bắt tạm giam Trần Thanh Dương sinh năm 2003

Bắt tạm giam Trần Thanh Dương sinh năm 2003

22:49 , 18/12/2025
Bắt cựu nhân viên ngân hàng Phan Tấn Hoàng

Bắt cựu nhân viên ngân hàng Phan Tấn Hoàng

22:31 , 18/12/2025
Sân bay Vinh trước giờ G

Sân bay Vinh trước giờ G

21:59 , 18/12/2025
Chủ tịch Hà Nội: Hà Nội nói là làm, làm ngay, làm nhanh chóng

Chủ tịch Hà Nội: Hà Nội nói là làm, làm ngay, làm nhanh chóng

21:45 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên