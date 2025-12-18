Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

18-12-2025 - 21:04 PM

Người dân nên cảnh giác với các tin nhắn lạ.

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo “phạt nguội” vi phạm giao thông, kèm theo đường link yêu cầu truy cập để nộp phạt. Đây là thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng xấu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, khi người dân bấm vào các đường link lạ này, đối tượng sẽ yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, quyền truy cập điện thoại.

Người dân cần cảnh giác trước tin nhắn thông báo "phạt nguội" giả mạo. (Ảnh: Nhân dân)

Nếu làm theo, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Thực tế đã có nhiều nạn nhân sập bẫy, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay không tồn tại hình thức thông báo phạt nguội qua tin nhắn điện thoại hoặc cuộc gọi. Trường hợp người dân vi phạm giao thông, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo bằng văn bản và mời chủ phương tiện đến làm việc trực tiếp tại cơ quan công an theo đúng quy định.

Để kiểm tra thông tin vi phạm giao thông, người dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ www.csgt.vn hoặc sử dụng ứng dụng VNeTraffic chính thức của Bộ Công an.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai. Đồng thời, mỗi người cần nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin này tới người thân, bạn bè để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Theo Huỳnh Duy

