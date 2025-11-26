Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR

26-11-2025 - 13:25 PM | Xã hội

Lợi dụng sự tiện ích, phổ biến của mã QR code, các đối tượng xấu đã sử dụng mã QR giả chứa liên kết độc hại để đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian gần đây, lợi dụng sự phổ biến của mã QR code trong các hoạt động thanh toán, quảng cáo, đăng ký dịch vụ..., các đối tượng xấu đã sử dụng mã QR giả, chứa các liên kết độc hại để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng gồm: 

Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR- Ảnh 1.

Với phương thức trên, các đối tượng thường gửi kèm nội dung "xác nhận giao dịch", "nhận quà tặng", "tra cứu đơn hàng", quảng cáo các dịch vụ. 

Khi người dân quét mã QR, hệ thống tự động chuyển hướng đến trang web giả để đánh cắp thông tin, cài đặt ứng dụng độc hại hoặc điện thoại bị chiếm quyền điều khiển và các đối tượng lừa đảo dễ dàng lấy tiền trong tài khoản ngân hàng. 

Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR- Ảnh 2.

Các đối tượng lừa đảo đã khéo léo dán chồng mã QR giả mạo lên mã thật của đơn vị nêu trên; khi người dân thực hiện quét để thanh toán, hệ thống sẽ chuyển tiền đến tài khoản của kẻ gian thay vì tài khoản của cơ sở cung cấp dịch vụ. 

Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR- Ảnh 3.

Khi thao tác, người dùng bị dẫn đến trang web giả mạo, từ đó bị thu thập thông tin cá nhân, dữ liệu tài khoản và có nguy cơ mất tiền trong ngân hàng.

Cơ quan công an cũng nêu ra một số dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng gồm: 

Một là, đường dẫn hiển thị sau khi quét mã QR thường có ký tự lạ, không trùng tên miền chính thức của tổ chức cung cấp dịch vụ; một số trang yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân ngay sau khi quét, trong khi các website chính thống không có bước này. 

Hai là, mã QR dẫn đến yêu cầu tải ứng dụng không có trên kho chính thức (App Store, Google Play). 

Ba là, mã QR có dấu hiệu bị dán chồng hoặc lệch so với vị trí, chất liệu ban đầu; khi quét, tên người thụ hưởng hiển thị không trùng với tên đơn vị cung cấp dịch vụ.

Để chủ động phòng ngừa trước các thủ đoạn lừa đảo qua mã QR code, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Tuyệt đối không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng, đặc biệt là các mã được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội, email hoặc dán ở nơi công cộng.

Khi quét, cần quan sát kỹ đường dẫn hiển thị, xác minh tên đơn vị hoặc cá nhân thụ hưởng trước khi thao tác.

Người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng từ các kho chính thức như App Store hoặc Google Play, không tải ứng dụng qua đường link nhận được sau khi quét mã QR và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra, quản lý mã QR do đơn vị phát hành và thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên kỹ năng nhận biết, xử lý tình huống nghi ngờ, góp phần phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

