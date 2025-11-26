Công an thông báo khẩn tới tất cả người dân khi quét mã QR

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, thời gian gần đây, lợi dụng sự phổ biến của mã QR code trong các hoạt động thanh toán, quảng cáo, đăng ký dịch vụ..., các đối tượng xấu đã sử dụng mã QR giả, chứa các liên kết độc hại để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản.

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng gồm:

Với phương thức trên, các đối tượng thường gửi kèm nội dung "xác nhận giao dịch", "nhận quà tặng", "tra cứu đơn hàng", quảng cáo các dịch vụ.

Khi người dân quét mã QR, hệ thống tự động chuyển hướng đến trang web giả để đánh cắp thông tin, cài đặt ứng dụng độc hại hoặc điện thoại bị chiếm quyền điều khiển và các đối tượng lừa đảo dễ dàng lấy tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng lừa đảo đã khéo léo dán chồng mã QR giả mạo lên mã thật của đơn vị nêu trên; khi người dân thực hiện quét để thanh toán, hệ thống sẽ chuyển tiền đến tài khoản của kẻ gian thay vì tài khoản của cơ sở cung cấp dịch vụ.

Khi thao tác, người dùng bị dẫn đến trang web giả mạo, từ đó bị thu thập thông tin cá nhân, dữ liệu tài khoản và có nguy cơ mất tiền trong ngân hàng.

Cơ quan công an cũng nêu ra một số dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng gồm:

Một là, đường dẫn hiển thị sau khi quét mã QR thường có ký tự lạ, không trùng tên miền chính thức của tổ chức cung cấp dịch vụ; một số trang yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân ngay sau khi quét, trong khi các website chính thống không có bước này.

Hai là, mã QR dẫn đến yêu cầu tải ứng dụng không có trên kho chính thức (App Store, Google Play).

Ba là, mã QR có dấu hiệu bị dán chồng hoặc lệch so với vị trí, chất liệu ban đầu; khi quét, tên người thụ hưởng hiển thị không trùng với tên đơn vị cung cấp dịch vụ.