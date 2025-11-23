Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo khẩn liên quan đến người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 25/11

23-11-2025 - 20:47 PM | Xã hội

Nội dung thông báo liên quan đến một tuyến giao thông huyết mạch.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (trục Nhật Tân – Nội Bài), theo đó từ ngày 25/11 sẽ cấm xe tải và xe khách lưu thông tại làn số 1 – làn sát dải phân cách giữa. Quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn trên tuyến cửa ngõ quan trọng của Thủ đô.

Theo phương án mới, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đoạn từ cầu sông Thiếp đến Km 11+600 của tuyến Nội Bài – Nhật Tân, dài khoảng 10km. Tại làn số 1, lực lượng chức năng sẽ bổ sung biển P.107 “cấm ô tô khách và xe tải”; đồng thời thay đổi biển R.412b “làn đường dành cho ô tô con” thành biển R.412f “làn đường dành cho ô tô”.

Thông báo khẩn liên quan đến người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 25/11- Ảnh 1.

Ảnh: Việt Linh

Tại làn 2 và làn 3, tính từ dải phân cách giữa, biển báo R.403a “đường dành cho ô tô” cũng được điều chỉnh thành R.412f nhằm đồng bộ hóa hệ thống báo hiệu. Toàn bộ vạch sơn, biển báo và hạ tầng an toàn giao thông sẽ được Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông rà soát và cập nhật theo phương án mới.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị sẽ theo dõi lưu lượng, đánh giá tình hình giao thông trên toàn tuyến và khu vực lân cận sau khi áp dụng phương án mới, từ đó đề xuất điều chỉnh hoặc khắc phục các bất cập phát sinh.

Thông báo khẩn liên quan đến người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 25/11- Ảnh 2.

Ảnh: Việt Linh

Trước đó, sau kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), Sở Xây dựng đã yêu cầu tổ công tác liên ngành khảo sát và xây dựng phương án tổ chức giao thông trên hai trục giao thông lớn: đại lộ Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp. Kết quả khảo sát cho thấy tuyến Võ Nguyên Giáp đáp ứng đủ điều kiện để triển khai việc cấm xe tải đi vào làn 1, góp phần nâng cao an toàn giao thông và giảm xung đột phương tiện tốc độ cao.

Trong khi đó, tại đại lộ Thăng Long, tổ công tác đánh giá chưa thể áp dụng phương án tương tự do tuyến đường đang triển khai nhiều dự án, công trình theo quy hoạch, dẫn tới việc thay đổi tổ chức giao thông phức tạp, chưa đảm bảo điều kiện thực hiện.

Việc điều chỉnh giao thông trên trục Nhật Tân – Nội Bài được kỳ vọng sẽ giúp phân luồng hiệu quả hơn, giảm tình trạng phương tiện nặng di chuyển vào khu vực trung tâm làn xe tốc độ cao, từ đó đảm bảo an toàn cho các dòng xe lưu thông ra – vào sân bay và cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thú vui lạ của Hoàng Kim Khánh - chồng Mailisa trước khi bị bắt

Thú vui lạ của Hoàng Kim Khánh - chồng Mailisa trước khi bị bắt Nổi bật

Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH

Người đàn ông đá gục đối phương trên phố Hà Nội: Đoạn clip "gây bão" MXH Nổi bật

Khởi tố Phạm Thị Hồng Liên sinh năm 1987

Khởi tố Phạm Thị Hồng Liên sinh năm 1987

20:45 , 23/11/2025
102 người chết và mất tích, thiệt hại vượt 9.000 tỉ đồng, mưa lũ tại Trung Bộ còn diễn tiến ra sao?

102 người chết và mất tích, thiệt hại vượt 9.000 tỉ đồng, mưa lũ tại Trung Bộ còn diễn tiến ra sao?

19:45 , 23/11/2025
Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM

Phát hiện 1 thi thể để trong túi tại tòa nhà ở TPHCM

19:40 , 23/11/2025
Khởi tố 2 vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Huệ

Khởi tố 2 vợ chồng Nguyễn Thị Hồng Huệ

19:19 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên