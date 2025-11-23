Thông báo khẩn liên quan đến người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 25/11

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (trục Nhật Tân – Nội Bài), theo đó từ ngày 25/11 sẽ cấm xe tải và xe khách lưu thông tại làn số 1 – làn sát dải phân cách giữa. Quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn trên tuyến cửa ngõ quan trọng của Thủ đô.

Theo phương án mới, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đoạn từ cầu sông Thiếp đến Km 11+600 của tuyến Nội Bài – Nhật Tân, dài khoảng 10km. Tại làn số 1, lực lượng chức năng sẽ bổ sung biển P.107 “cấm ô tô khách và xe tải”; đồng thời thay đổi biển R.412b “làn đường dành cho ô tô con” thành biển R.412f “làn đường dành cho ô tô”.

Ảnh: Việt Linh

Tại làn 2 và làn 3, tính từ dải phân cách giữa, biển báo R.403a “đường dành cho ô tô” cũng được điều chỉnh thành R.412f nhằm đồng bộ hóa hệ thống báo hiệu. Toàn bộ vạch sơn, biển báo và hạ tầng an toàn giao thông sẽ được Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông rà soát và cập nhật theo phương án mới.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị sẽ theo dõi lưu lượng, đánh giá tình hình giao thông trên toàn tuyến và khu vực lân cận sau khi áp dụng phương án mới, từ đó đề xuất điều chỉnh hoặc khắc phục các bất cập phát sinh.

Ảnh: Việt Linh

Trước đó, sau kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), Sở Xây dựng đã yêu cầu tổ công tác liên ngành khảo sát và xây dựng phương án tổ chức giao thông trên hai trục giao thông lớn: đại lộ Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp. Kết quả khảo sát cho thấy tuyến Võ Nguyên Giáp đáp ứng đủ điều kiện để triển khai việc cấm xe tải đi vào làn 1, góp phần nâng cao an toàn giao thông và giảm xung đột phương tiện tốc độ cao.

Trong khi đó, tại đại lộ Thăng Long, tổ công tác đánh giá chưa thể áp dụng phương án tương tự do tuyến đường đang triển khai nhiều dự án, công trình theo quy hoạch, dẫn tới việc thay đổi tổ chức giao thông phức tạp, chưa đảm bảo điều kiện thực hiện.

Việc điều chỉnh giao thông trên trục Nhật Tân – Nội Bài được kỳ vọng sẽ giúp phân luồng hiệu quả hơn, giảm tình trạng phương tiện nặng di chuyển vào khu vực trung tâm làn xe tốc độ cao, từ đó đảm bảo an toàn cho các dòng xe lưu thông ra – vào sân bay và cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội.