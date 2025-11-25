Thông báo khẩn tới hàng nghìn người dân chuẩn bị thi giấy phép lái xe

Đề xuất mới về sát hạch giấy phép lái xe: Thí sinh chỉ cần thi 3 nội dung

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi về quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý là việc cắt giảm số nội dung thi, giúp quy trình sát hạch gọn nhẹ hơn so với quy định hiện hành.

Theo khoản 2, Điều 8 của dự thảo, người dự thi giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE sẽ phải trải qua 3 phần thi. Thí sinh chỉ cần đạt cả ba nội dung để được công nhận trúng tuyển.

Quy định mới cũng nêu rõ:

Đặc biệt, thí sinh đạt lý thuyết và thực hành trong hình sẽ được bảo lưu kết quả trong 1 năm, kể từ ngày hoàn thành hai nội dung này. Sau kỳ thi, thí sinh không đạt sẽ được đăng ký dự thi lại.

Dự thảo mới bỏ bài thi mô phỏng

Theo Thông tư 12/2025 hiện hành đang áp dụng, người dự thi các hạng nêu trên phải vượt qua 4 nội dung:

Ngoài ra, thí sinh đạt bất kỳ nội dung nào đều được bảo lưu kết quả trong 1 năm và vẫn có thể tiếp tục thi các phần còn lại nếu trượt một nội dung.

Tuy nhiên, Dự thảo mới bỏ bài thi mô phỏng, đồng thời chỉ công nhận kết quả khi thí sinh hoàn thành trọn vẹn cả 3 bài thi theo thứ tự bắt buộc. Phương án này giúp quy trình thi trở nên đơn giản hơn, đồng thời tạo sự thống nhất trong đánh giá năng lực lái xe thực tế.

Phụ lục dự thảo cũng khẳng định quy trình sát hạch với các hạng xe từ B đến E chỉ còn 3 bước: thi lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Đây là thay đổi lớn so với quy định hiện nay, được đánh giá là sẽ giảm áp lực thi cử cho người dân và thuận tiện hơn cho cơ sở sát hạch.

Nếu dự thảo sửa đổi được thông qua, việc thi bằng lái xe sẽ trở nên ngắn gọn và dễ tiếp cận hơn, đồng thời tiếp tục hướng tới mục tiêu chuẩn hóa, đồng bộ hóa công tác sát hạch khi Bộ Công an tiếp nhận quản lý.