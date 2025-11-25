Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người dân chuẩn bị thi giấy phép lái xe

25-11-2025 - 20:59 PM | Xã hội

Cục Cảnh sát giao thông vừa đề xuất hàng loạt điểm mới trong thi sát hạch giấy phép lái xe.

Đề xuất mới về sát hạch giấy phép lái xe: Thí sinh chỉ cần thi 3 nội dung

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi về quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Một trong những điểm đáng chú ý là việc cắt giảm số nội dung thi, giúp quy trình sát hạch gọn nhẹ hơn so với quy định hiện hành.

Theo khoản 2, Điều 8 của dự thảo, người dự thi giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE sẽ phải trải qua 3 phần thi. Thí sinh chỉ cần đạt cả ba nội dung để được công nhận trúng tuyển.

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người dân chuẩn bị thi giấy phép lái xe- Ảnh 1.

Quy định mới cũng nêu rõ:

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người dân chuẩn bị thi giấy phép lái xe- Ảnh 2.

Đặc biệt, thí sinh đạt lý thuyết và thực hành trong hình sẽ được bảo lưu kết quả trong 1 năm, kể từ ngày hoàn thành hai nội dung này. Sau kỳ thi, thí sinh không đạt sẽ được đăng ký dự thi lại.

Dự thảo mới bỏ bài thi mô phỏng

Theo Thông tư 12/2025 hiện hành đang áp dụng, người dự thi các hạng nêu trên phải vượt qua 4 nội dung

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người dân chuẩn bị thi giấy phép lái xe- Ảnh 3.

Ngoài ra, thí sinh đạt bất kỳ nội dung nào đều được bảo lưu kết quả trong 1 năm và vẫn có thể tiếp tục thi các phần còn lại nếu trượt một nội dung.

Tuy nhiên, Dự thảo mới bỏ bài thi mô phỏng, đồng thời chỉ công nhận kết quả khi thí sinh hoàn thành trọn vẹn cả 3 bài thi theo thứ tự bắt buộc. Phương án này giúp quy trình thi trở nên đơn giản hơn, đồng thời tạo sự thống nhất trong đánh giá năng lực lái xe thực tế.

Phụ lục dự thảo cũng khẳng định quy trình sát hạch với các hạng xe từ B đến E chỉ còn 3 bước: thi lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường. Đây là thay đổi lớn so với quy định hiện nay, được đánh giá là sẽ giảm áp lực thi cử cho người dân và thuận tiện hơn cho cơ sở sát hạch.

Nếu dự thảo sửa đổi được thông qua, việc thi bằng lái xe sẽ trở nên ngắn gọn và dễ tiếp cận hơn, đồng thời tiếp tục hướng tới mục tiêu chuẩn hóa, đồng bộ hóa công tác sát hạch khi Bộ Công an tiếp nhận quản lý.

CSGT thông báo khẩn tới tất cả người mua, bán xe từ ngày 1/12

Theo Thái Hà

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi sắp mưa to

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi sắp mưa to Nổi bật

Bắt Phan Tấn Trỉ

Bắt Phan Tấn Trỉ Nổi bật

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

20:45 , 25/11/2025
Truy tố Cựu giám đốc ngân hàng Phạm Thị Mai Toan

Truy tố Cựu giám đốc ngân hàng Phạm Thị Mai Toan

20:24 , 25/11/2025
Hướng dẫn xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động khi doanh nghiệp mất khả năng đóng

Hướng dẫn xác nhận thời gian đóng BHXH của người lao động khi doanh nghiệp mất khả năng đóng

19:59 , 25/11/2025
Bắt và khám xét nơi tạm trú của công nhân Nguyễn Trung Tín

Bắt và khám xét nơi tạm trú của công nhân Nguyễn Trung Tín

19:43 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên