Thông báo khẩn: 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn thông tin, trong 24 giờ qua (từ sáng 20/11 đến sáng 21/11), khu vực các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Hồ Quang Hiển 98mm (Gia Lai); Sông Hinh 268,8mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 332,6mm (Khánh Hoà); Đạ Chais5 86,2mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bãohòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Xe thiết giáp lên đường cứu trợ người dân vũng lũ (Ảnh: Tiền phong).

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Gia Lai, Lâm Đồng từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Đắk Lắk, Khánh Hòa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường, cụ thể như sau:

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực (Ảnh: Trung tâm khí tượng thuỷ văn).

Bên cạnh đó, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong mấy ngày vừa qua đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua.

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trên 52.000 ngôi nhà tại hơn 128 xã, phường thuộc các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập sâu).

Hiện, nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp

Trưa 21/11, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường sau đợt mưa lũ đặc biệt lớn do bão số 13 và lũ trên sông Ba vượt đỉnh lịch sử năm 1993 hơn 1m, nhiều khu dân cư ngập sâu, chia cắt.

Tình trạng mất điện cũng đang xảy ra trên diện rộng, thông tin liên lạc gián đoạn; giao thông nhiều nơi bị chia cắt, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công tác cứu hộ cứu nạn được triển khai khẩn cấp ở nhiều địa phương (Ảnh: Báo Đăk Lăk).

Đến ngày 21/11, thiệt hại ghi nhận ở mức rất nặng nề. Mưa lũ đã khiến 19 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Hơn 85.000 lượt nhà bị ngập, nhiều hộ phải trèo lên gác, lên mái nhà để tránh lũ; hơn 13.000 căn bị tốc mái, hư hỏng, trong đó hơn 400 căn đổ sập hoàn toàn. Hơn 12.800 hộ dân trong tình trạng bị cô lập, và số hộ phải di dời đã lên đến hơn 15.300 lượt.

Trước tình hình nguy cấp này, UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ lực lượng quân sự, biên phòng và công an tập trung tối đa cho công tác cứu hộ, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và hỗ trợ xử lý môi trường sau lũ, thông tin này được đăng tải trên báo Tuổi trẻ.



