Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành

17-11-2025 - 12:59 PM | Xã hội

Từ nay đến ngày 21/11, khu vực Trung Bộ tiếp tục đón thêm các đợt mưa lớn, gây nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Theo thông tin từ Cục khí tượng thuỷ văn Trung ương, đêm qua và sáng nay (17/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. 

Dự báo, tình trạng mưa lớn tại các khu vực trên còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành- Ảnh 1.

Đêm 16/11, một vụ sạt lở đất đá xảy ra ở Khánh Hoà, đè trúng xe khách khiến 6 người tử vong (Ảnh: PL TPHCM).

Theo Cơ quan khí tượng, tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16/11 đến hết ngày 19/11:

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850mm/đợt.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà: 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt.

Phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Từ ngày 20/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tp. Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa; từ ngày 22/11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong những giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành- Ảnh 2.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

